Kent kuşatıldı, tahliyeler imkansız hale geldi

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kentin kuşatıldığını söyleyerek artık kentten sivillerin tahliyesinin imkansız hale geldiğini söyledi. Ukrayna'nın güneyinde bulunan Berdyansk kentinin de Rus ordusu tarafından ele geçirildiği bildirildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından saldırılar devam ederken, Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko'dan halkı tedirgin eden açıklama geldi.

Başkan Klitschko, şu an kentte hiçbir Rus askerinin bulunmadığını fakat kentin kuşatıldığını söyleyerek, “Kiev kendini savunmaya devam ediyor. Başkentte Rus askeri yok. Ancak ordumuz, kolluk kuvvetlerimiz sabotaj gruplarını tespit etmeye devam ediyor. Geceleri çatışmalar yaşandı. Birkaç büyük sabotaj grubunu yok etti. Sakinlerimizin güvenliği için yarın sabaha kadar sokağa çıkma yasağı uyguladık. Dışarıya çıkmayın” dedi.

Klitschko, “Genel olarak, şehirdeki durum şu anda kontrol altında. Tüm kritik altyapı tesisleri çalışır durumda. Toplu taşıma sistemleri çalışmıyor. Metroistasyonları insanlara sığınak görevi görüyor. Sivil halkın kentten tahliyesi artık imkansız hale geldi” ifadelerini kullandı.

ODESSA’DA SİREN SESLERİ

Ukrayna'nın liman şehri Odessa’da siren sesleri duyuldu. Ukrayna ordusuna ait hava savunma sistemlerinin Odessa açıklarında tespit ettiği kimliği belirsiz hava aracını imha etti. Patlamalar nedeniyle şehir merkezinde kısa süreli panik yaşanırken, siren sesleri sonrası Odessa halkı sığınaklara indi.

BİR KENT DAHA RUS ORDUSU TARAFINDAN ELE GEÇİRİLDİ

Ukrayna’nın güneyinde bulunan Berdyansk kentinin belediye başkanvekili Oleksandr Svidlo, Rus ordusunun kente girdiğini ve kentin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi. Svidlo, “Birkaç saat önce, askerlerin şehre nasıl girdiğine ve nasıl ilerlediğine şahit olduk. Sığınaklara inilmesi için tüm kent sakinlerini bilgilendirmeye çalıştım. bugün Berdyansk ateş altındaydı. Yarın nasıl olacağını bilmiyorum ama bu gece çok ama çok zor olacak” dedi.

Küçük bir deniz üssüne sahip olan kentin yaklaşık 100 bin nüfusu bulunuyor.

sözcü.com.tr