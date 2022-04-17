Kilo aldığını sanıyordu! Karnında büyüyen şey bakın ne çıktı

İskoçya Kilbirnie'den 38 yaşındaki Sarah McInnes dayanılmaz bir acı çekiyordu ve midesinin ikiz çocuklarına hamile olduğu zamandan çok daha şiş olduğunu fark etti. Doktora gittiğinde kendisine yalnızca kilo aldığı söylenen kadının aslında içinde devasa bir kist büyüyordu.

Daha önce ikiz bebek doğurmuş genç bir kadın olan Sarah, neredeyse 117 cm e kadar büyüyen karnının sebep olduğu acıdan oldukça şikayetçiydi. İkizlerine hamile olduğu zamandan bile daha çok şişmiş olduğunu ifade eden Sarah, birkaç kez hastaneye gitmesine rağmen konulan teşhis adet kramplarını ve fazla yemeyi sebep olarak gördüler.

OBEZ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Sıklıkla aldığı cevap çok yediği, obez olduğu ve daha az yemesi gerektiği yönündeydi. Zaman zaman da adet sancılarının yarattığı şişkinliği sebep sundular. Bu sebeple sıklıkla diyet yapan ancak hiçbir şeyin değişmediğini söyleyen kadın gittiği bir jineokoloğun kendisine dünyada regl olan tek kadın olmadığını söyleyecek kadar vurdumduymaz olduğunu söyledi.

KOCAMAN BİR KİSTMİŞ

5 yıl süren sıkıntılı sürecin ardından bir doktorun garip bir şeyler olduğunu fark etmesiyle taramaları yapılan Sarah’nın karnındaki devasa kistler ortaya çıktı. Şimdi çikolata kisti olduğu belirlenen kistlerin kanserli olup olmadığını anlamaya çalışıyorlar. Kistin keşfedilmesinin ardından 4 saatlik bir ameliyat geçiren Sarah kistlerden kurtuldu ancak midesinin bir kısmının da çıkarılması gerekti.

HALA ACI ÇEKİYOR

Başarılı bir operasyona rağmen, Sarah hala bağırsaklarında çıkarılması çok riskli olan bir büyüme daha olduğu için günlük ağrılarla yaşamak zorunda. Genç yaşından beri normal bir hayat yaşayamayan, işini bırakmak zorunda kalan ve doğum sonrası depresyonla boğuştuğu için çocuklarına bile vakit ayıramayan Sarah normal bir hayata kavuşmayı umuyor.

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