Kızıyla kardeş olduğunu sanıyorlar! Hatta torunuyla bile...

35 yaşında bir büyükanne olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Xavi, genç görünümüyle Tiktok kullanıcılarını şaşırtıyordu. Ancak esas şok etkisi, Xavi'nin torunuyla olan bir görüntüsünü paylaşması ile ortaya çıktı. Sosyal medyadaki takipçileri, Xavi'nin bırakın bir büyükanne olmayı, anne olmak için bile yeterince yaşlı görünmediğini söylediler.

Başlangıçta kendisinin ve çocuklarının videolarını paylaşarak dikkat çeken ve genç görünümüyle kullanıcıları şaşkına çeviren dört çocuk annesi bir Tiktok kullanıcısı Xavi, bir erkek torunu da olduğunu açıklayınca herkesi şoke etti. Çünkü torun sahibi olmak için de, dört çocuk annesi olmak için de oldukça genç görünüyordu.

'ATEŞLİ BÜYÜKANNE'

Xavi, kızı Bianca'yı 15 yaşındayken doğurdu. Bianca şimdi 20 yaşında ve o da kendi bebeğini 17 yaşında doğurdu. Böylece Xavi, hem genç ve seksi bir anne, hem de anneanne oldu. Kızı Bianca, 15 saniyelik bir video paylaşımında oğlunu annesinin kucağına verirken, "Ateşli büyükanne mücadelesi" diye yazdı.

TEPKİ YAĞDI

Binlerce izleyici gözlerine inanamayarak videoya yorum yaptı. Çoğu insan ''Bu nasıl büyükanne!'' ya da ''Benimki hiç böyle görünmüyor'' gibi tepkiler vererek Xavi'nin görünüşüne olan şaşkınlıklarını paylaştı. Bir çoğu ise üçünün de kardeş gibi göründüğüne dikkat çekti.

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