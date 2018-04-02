KKTC'YE VEREM HAPI HİBE EDİLİYOR!

Türkiye hükümeti, KKTC'nin ihtiyaç duyduğu 300'er miligramlık 400 kutu isoniasid tableti hibe edecek.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında sağlık alanında hibe yapılmasına ilişkin anlaşma yapıldı.

TC Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan; Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"ya göre Türkiye hükümeti, KKTC'nin ihtiyaç duyduğu 300'er miligramlık 400 kutu isoniasid tableti hibe edecek.

Söz konusu hibe, Türk hükümetinden KKTC'nin sağlık hizmetlerini sürdürmesi çalışmalarına destek sağlamak amacıyla dostluk ve iyi niyet jesti olarak gerçekleştirilecek.