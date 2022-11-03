Koca bir ülke bu olayı konuşuyor! 4 adam, karılarına uyku ilacı verip birbirleriyle paylaştı
Koca bir ülke bu olayı konuşuyor! 4 adam, karılarına uyku ilacı verip birbirleriyle paylaştı
Singapur'da 4 adam, cinsel fantezilerini gerçekleştirmek için eşlerini uyku ilacı ile bayılttı. 4 şahıs daha sonra birbirlerinin eşleriyle ilişkiye girdi. Skandal olay, ülke genelinde infiale neden oldu.
Singapur'da akılalmaz bir olay yaşandı. Elde edilen bilgilere göre eş değiştirme fantezi olan 4 adam, eşlerinin durumu kabul etmemesi üzerine şeytanca bir plana imza attı. J kod adlı bir adamla anlaşan 4 adam, bir evde buluştu.
KADINLARA UYKU İLACI VERDİLER
J adlı adam, yanında getirdiği uykucu ilacını kadınlara enjekte etti. Kadınlar bir süre sonra uykuya daldı. Harekete geçen eşler de sırayla birbirlerinin karısıyla ilişkiye girdi. J adlı adamın da kadınlarla cinsel ilişkiye bulunduğu belirtildi.
KAYDA DA ALMIŞLAR
Şahısların, J kod adlı adamın telefonundan ilişki anlarını da kayda aldığı öğrenildi. Olay ise j adlı adamın eşinin telefonda görüntüleri bulmasının ardından ortaya çıktı. Polisin operasyonu kapsamında 4 adam ve j gözaltına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ülke genelinde büyük yankı uyandırmasının ardından isimleri K, 45; L, 53; M, 45; and N, 37 olarak açıklanan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkarılacak şahısların 25 yıla kadar hapsi isteniyor.
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