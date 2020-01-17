Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Köpekle fotoğraf çektirmek isteyince...
Köpekle fotoğraf çektirmek isteyince...

Köpekle fotoğraf çektirmek isteyince...

Köpekle fotoğraf çektirmek isteyince...

A+A-

Arjantin´de bir genç kız, fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.

Arjantin’in Tucumán şehrinde arkadaşını evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adlı genç kız, arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi.

kopek-arjantin-dha1_10496100-495x660.jpg

Alman kurdu cinsi köpekle fotoğraf çektiren kız, ardından hayvanın saldırısına uğradı.

kopek-arjantin-dha2_10496099-495x660.jpg

Yüzünden yaralanan kız hastaneye kaldırıldı.

kopek-arjantin-dha3_10496102-464x660.jpg

Genç kıza burada yapılan müdahalede 40 dikiş atıldı.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.