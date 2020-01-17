Köpekle fotoğraf çektirmek isteyince...
Köpekle fotoğraf çektirmek isteyince...
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Arjantin´de bir genç kız, fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.
Arjantin’in Tucumán şehrinde arkadaşını evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adlı genç kız, arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi.
Alman kurdu cinsi köpekle fotoğraf çektiren kız, ardından hayvanın saldırısına uğradı.
Yüzünden yaralanan kız hastaneye kaldırıldı.
Genç kıza burada yapılan müdahalede 40 dikiş atıldı.
Etiketler : Lara Sanson, köpek, saldırı
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