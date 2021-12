Korkunç detaylar tek tek ortaya çıktı!

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

Hindistan'dan çıkıp dünyanın dört bir yanında milyonlarca takipçiyi kendine bağlamayı başaran bir kült lideri o... Hakkında kadınlara tecavüzden genç kızları alıkoymaya kadar birçok suçlama var ama 2 yıldır yolunu izini bilen yok. O ise sosyal medya videolarıyla takipçilerinin ilgisini taze tutmayı sürdürüyor. 'Seks gurusu' Svami Nithyananda ile tanışın...

Anlattıklarına bakılırsa kendini "tanrıadam" ilan etmiş olan Paramahamsa Nithyananda'nın süper güçleri sayesinde yapamayacağı bir şey yok. İnekleri ve maymunları Sanskritçe konuşturabilir, körlerin yeniden görmesini sağlayabilir, güneşin doğuşunu durdurabilir, duvarların arkasını görebilir, altıncı hissi sayesinde fiziksel dünyaya ait olmayan varlıklarla iletişim kurabilir. Bu liste uzayıp gidiyor. Üstelik Nithyananda kendisine bağlılık yemini edip maddi bağış yapan kişilere, bu saydıklarımızın nasıl yapılacağını öğretme vaadinde de bulunuyor.

Svami Nithyananda, bu iddiaları sayesinde şüphecilerin ve böyle kandırmacaları ifşa etmeyi kendine görev edinmiş grupların gündeminden hiç düşmüyor. Nithyananda, yapabildiğini söylediği şeyleri henüz tarafsız gözlemcilerin önünde yapabilmiş değil. Ancak yapmayı başardığı iki şey var ki en büyük şüpheciler bile açıklayamıyor: Birincisi 2019 yılında pasaportunun süresi çoktan dolmuş olmasına rağmen, Hindistan'daki kolluk güçlerine yakalanmadan ülkeden sessiz sedasız ayrılmak. İkincisi de tecavüz ve çocuk kaçırma suçlamalarıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmasına rağmen bir türlü bulunamamak.

Svami Türkçeye "çileci" olarak çevirebileceğimiz bir unvan. Hinduizm'de bir manastıra kapanıp dünya işlerinden elini eteğini çeken, kendini dine adayan kadın ve erkeklere bir saygı ifadesi olarak svami deniyor. Svami Nithyananda kendisinin Tanrı Şiva'nın vücuda gelmiş hali olduğunu söylüyor. Brahma ve Vişnu ile birlikte Hinduizmin üç büyük tanrısından biri olan Şiva'nın evrenin yaratıcısı, koruyucusu ve dönüştürücüsü olduğuna inanılıyor.

The Daily Beast'e konuşan Hindistan Rasyonalist Dernekleri Federasyonu (FIRA) Başkanı Narendra Nayak'a göre, "Nithayananda bir sahtekâr ve dolandırıcı. Ama ülkeden çıkmayı nasıl başardığı tam bir sır, çünkü pasaportunun süresi seneler önce doldu."

PENİS KANSERİNE YOL AÇAN LANET

Nayak, Svami Nithyananda ve milyonlarca takipçisinin doğaüstü güçlere dair iddialarına geçmişte defalarca meydan okudu. Ayrıca bu mucizelerin gizli kameralar ya da başka destek ekipmanları olmayan kontrollü ortamlarda hayata geçirilip geçirilemeyeceğini görmek için çeşitli testler hazırladı. Ne var ki söz konusu testlerde başarısız olunması Nithyananda'nın takipçilerini ikna etmeye yetmediği gibi bazıları işi Nayak'ı tehdit etmeye kadar götürdü.

Bunlardan bir tanesi, Nayak'ı penis kanseri olmasına yol açacak bir lanetle lanetleyeceğine yeminler eden bir kadındı. Nayak bu kadının kendisine geçmişte Nithyananda'yı sorgulamaya kalkan birini beyin kanseriyle cezalandırdığını söylediğini de anlattı.

Nithyananda'nın farklı yaşlarda çekilmiş fotoğrafları

Kaynak: Nithyananda Dhyanapeetam - CC BY-SA 3.0

MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ VAR

Bugün 43 yaşında olan Nithyananda, yogaya 3 yaşındayken başladı. Gençlik yıllarında ruhani eğitiminin bir parçası olarak Himalayalar'ı dolaşan Nithyananda, 2003 yılında Hindistan'ın Karnataka eyaletinde kendi aşramını (inziva ve eğitim amaçlı kullanılan bir nevi manastır) açtı. Ardından Amerikan Hindu Üniversitesi'nin rektörlüğünü yaptı.

Nithyananda şu an sürgünde yaşıyor ve gizleniyor ancak sosyal medyada halen çok popüler. Sadece Facebook sayfasında 1,1 milyon takipçi bulunuyor. Zaman zaman yayınladığı videolarda çok iddialı açıklamalarda bulunuyor. Örneğin Hindistan'ı Covid belasında sadece ama sadece kendisinin kurtarabileceğini öne sürüyor.

Nayak, "Bazı iddiaları kulağa şaka gibi gelse de hepsi, Nithyananda'ya daha fazla çekmek ve tık avcılığı yapmak için ince ince tasarlanmış şeyler" yorumunu yaptı.

CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLARI İFŞA OLDU

Nithyananda'yla geçmişte çatışmış tek kişi Nayak değil. Gazeteci Nakkheeran Gopal de birkaç yıl önce svami hakkındaki usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi ve davalık oldu.

Kendi dergisi ve internet sitesiyle Hindistan'ın tanınmış gazetecileri arasında sayılan Gopal, The Daily Beast'e yaptığı açıklamada, bazı gizli çekilmiş videolar yayınladığını anlattı. Söz konusu videolarda Nithyananda'nın aşramına sığınan genç kızlarla girdiği cinsel ilişkiler ifşa ediliyordu.

Nithyananda ve avukatları videoların yayınlanması üzerine açtıkları davada, görüntülerin gerçek olmadığını, montaj olduğunu öne sürdü. Gopal, "Mahkemenin görevlendirdiği uzmanlar görüntüleri inceledi ve gerçek olduklarına karar verdi. Sonuçta dava düşürüldü" dedi.

Ardından 2010 yılında Nithyananda'nın Tamil aktris Ranjitha ile beraber olduğu anların videosu ortaya çıktı. Bir anda bütün medyanın gündemine oturan videodaki taraflar görüntüleri reddetti ancak uzmanlarının yaptığı incelemeler bir kez daha videonun hakiki olduğunu ortaya koydu. Bu haberlerden sonra Nithyananda Hindistan basınında "seks gurusu" ya da "seks svamisi" olarak anılmaya başladı.

Nithyananda ile Ranjitha'nın videosundan bir ekran görüntüsü

ABD'Lİ BİR KADIN TECAVÜZLE SUÇLADI

Ancak Nithyananda hakkındaki iddialar bununla sınırlı kalmadı. 2013 ABD vatandaşı bir kadın olan Aarthi Rao tecavüz suçlamasıyla Nithyananda'ya dava açtı. Rao, Nithyananda rehberliğinde yoga ve meditasyon öğrenmek için aşrama gittiğini ve svamiyle ilişkiye girdiğini söyledi.

Daha sonra anlattığına göre "Tanrı ile beraber olduğuna" inandırılmıştı. Zira kişisel yogi'sinin "sadece aydınlanmış bir usta değil aynı zamanda bir avatar, bir enkarnasyon" olduğunu düşünüyordu. Dahası Nithyananda, Rao'yu seçilmiş kişi olduğuna inandırmıştı. Rao, Nithyananda'nın dünya üzerindeki tek yoldaşının kendisi olduğuna inanıyordu ancak bir süre sonra gerçeklerle yüzleşti: Nithyananda aşramdaki başka öğrencilerle de beraber oluyordu.

Hem ABD'nin Michigan eyaletinde hem de Hindistan'da Nithyananda'ya davalar açan Rao, o dönem paylaştığı bir tweet'te, "ama o en ufak bir yaptırım bile olmadan dolaşmaya, görgü tanıklarını ve kendisini eleştirenleri, beyni yıkanmış takipçileri aracılığıyla taciz etmeye devam ediyor" ifadelerini kullanıyordu.

REŞİT OLMAYAN KIZLARI ALIKOYMAKLA DA SUÇLANIYOR

Nithyananda hakkında başka iddialar da gündeme geldi: Reşit olmayan dört kızı çeşitli yollarla aşramına gitmeye ikna ettiği, kızları rızaları olmadan bir apartman dairesinde kilit altında tuttuğu söyleniyordu. Bunun üzerine Hindistan hükümeti harekete geçerek Nithyananda hakkında insan kaçırma suçlamasıyla dava açtı.

Nayak'a göre, 2019 yılına geldiğinde, Nithyananda nihayet kanunun nefesini ensesinde hissetmeye başlamıştı.

Nayak, "Dilekçe üzerine dilekçe verip birçok erteleme alarak suçlamalardan uzun süre kaçmaya çalıştı. Tecavüz suçlamalarında bulunanların karakterleri hakkında olumsuz algılar yaratmaya çalışıyordu. Ancak bir noktada sapacak başka yolu kalmadı ve o da ülkeden kaçtı" diye konuştu.

Bir süre sonra Nithyananda’nın aşramına kaydolan öğrencilere oldukça müstehcen ifadeler içeren birer gizlilik sözleşmesi imzalattığı da ortaya çıktı. India Today gazetesinin aktardığına göre metinde, aşrama girenlerin çıplaklık, cinsel eylem, fiziksel yakınlık ve samimiyet, cinsellikle ilgili konuşmalar, görüntüler, sesler vb. her türlü cinsel ve erotik içeriğe maruz kalmayı kabullendiği belirtiliyordu.

ONUN GİBİ BİRÇOK "LİDER" VAR

Her ne kadar tüyler ürpertici olsa da Nithyananda ne ilk ne de tek. Hindistan'da takipçilerini cinsel amaçlarla sömüren ve bu nedenle başı derde giren inanç liderleriyle ilgili haberlere son yıllarda çok sık rastlanıyor.

Ohio Üniversitesi'nde Hindu çalışmaları uzmanı olarak görev yapan Dr. Brian Collins, The Daily Beast'e yaptığı açıklamada, "Son yıllarda epey bir skandal yaşandı" dedi ve ekledi: "Çoğu zaman işin içinde para ve/ya seks var ve bu adamların bir kısmı paralarını ve güçlerini kullanarak yaptırımlardan kaçıyor."

Collins, Hindistan'daki birçok kişi için yaşayan bir insanın bir tanrının vücuda gelmiş hali olmasının da inanılır bir şey olduğunu, Nithyananda gibi "tanrıadam"ların bu sayede kitleler üzerinde kontrol sağlayabildiğini belirterek, "Hinduizm'de tanrılar birçok farklı biçimde dünyaya gelirler. O nedenle bir insanın içinde ilahi bir parça olması birçok insan için inanılmaz değildir" diye konuştu.

"İNSANLARI YIKIP KUKLASI OLARAK YENİDEN İNŞA EDİYOR"

Japonya'nın Kyoto şehrinde bulunan Küresel Çevre Çalışmaları Okulu'nda din ve antrolopolojinin kesişimi üzerinde çalışmalar yapan Dr. Patrick McCartney ise Nithyananda'yı "pespaye" sıfatıyla nitelendirerek, "Takipçileri peşine takılıyor çünkü onlara güç kazandırma sözü veriyor. İnsanlar kendilerini güçsüz hissediyorlar. Nithyananda'nın her şeye gücü yetermiş gibi yapmasıyla kendilerinin de güçlü birer yogi olabileceğine inanmaya başlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Güvenlik danışmanlık şirketi C/O Futures'da araştırma ve analiz direktörü olarak görev yapan Dr. Robert Bunker ise, "Nithyananda gibi kült liderleri, psikolojik manipülasyon yoluyla hedeflerindeki kişileri yıkıp, kendi kuklaları olacak şekilde yeniden inşa ederler" dedi ve ekledi:

"Grup üyelerinin yeganeliği, hatta ilahi kökenleri ve grubun can düşmanı haline gelen 'diğerleri'nin varlığı, bu yaklaşımın en temel unsurlarıdır."

Bunker, Nithyananda'nın en sıkı takipçilerinin yönettiği savunucu içeriklerle dolu propaganda sitelerinin ve yukarıda bahsi geçen beyin ve penis kanseri minvalindeki tehditlerin mantığını da şu sözlerle açıkladı:

"Bir kültün takipçisi gerçekten 'inanan' haline geldikten sonra şiddet potansiyeli anlamında her şeyi yapabilir. Bu şekilde yeniden programlanmış insanlar, inandıkları tanrının emriyle savaşmaya ve öldürmeye hazır hale gelir."

2019'DA KENDİ ÜLKESİNİ KURDU

Ancak Nithyananda'nın konumunu sömüren diğer ruhani liderlerden bir farkı var: 2019'da Hindistan'dan kaçtıktan sonra kendi ülkesini kurmuş olması!

Kailaasa isimli bu "Hindu ulusu" kendi internet sitesinde "sınırları olmayan" bir ülke olarak tanımlanıyor. Kailaasa'nın kuruluş amacı ise "dünyanın dört bir yanındaki yerinden edilmiş Hindular tarafından canlandırılan antik aydınlanmış Hindu medeniyeti ulusuna" bir yuva vermek.

Kailaasa'nın kendi para birimi, bayrağı, bürokrasisi ve Covid politikaları bulunduğu da öne sürülüyor. Ülkenin Ekvador açıklarında bir adaya kurulduğu, Ekvador vizesi almış turistlerin Avustralya'dan kalkan charter uçuşlarıyla buraya ulaşabildiği de iddialar arasında. Ancak Ekvador hükümeti, Nithyananda'ya bir ada satışı yapıldığını, hatta sığınma hakkı verildiğini kesin bir dille reddetti.

Kailaasa bayrağı Kaynak: Nithyananda Dhyanapeetam - CC BY 3.0

KAİLAASA DİYE BİR YER GERÇEKTEN VAR MI?

Hindistanlı gazeteci Gopal'e göre ise Kailaasa sadece dikkatleri farklı yöne çekmek için ortaya atılmış bir yem. "Kailaasa adası diye bir yer yok" diyen Gopal, "Benim tahminim Nithyananda Nepal'de ya da Hindulara hoşgörülü davranan başka bir ülkede gizli bir yerde saklanıyor. Sosyal medyadaki varlığını da buradan yönetiyor" diye konuştu.

Kailaasa'nın bir "sanal ulus" olduğunu düşünenler de var. Bu ifadeyle, Nithyananda yanlısı programlar yürüten ve yüz binlerce kişiden bağış toplayan üç kıtaya yayılmış onlarca sivil toplum kuruluşu kastediliyor.

The Daily Beast'e göre sadece ABD'de en az 10 farklı kuruluş var. Doğuda Pennsylvania'dan batıda Hawaii'ye, güneyde Houston'dan kuzeyde Minnesota'ya kadar yayılmış olan bu kuruluşlar, bayilik benzeri bir sistemle çalışıyor.

KENDİLERİNE "ELÇİLİK" DİYORLAR

India Today'in ulaştığı belgelere göre, bayiler "Sanatan Dharma (Hinduizm) uygulayıcılarından (Hindular) oluşan diasporayı küresel düzlemde temsil eden elçilikler" olarak nitelendiriliyor.

Üstelik tıpkı geleneksel elçiliklerin yaptığı gibi, bu kuruluşlar da bulundukları ülkenin siyasi ve ekonomik meseleleri hakkında istihbarat topluyor ve "Kailaasa'yı etkileyecek konularda alınacak kararlar bağlamında değerlendirilmek üzere ilgili Kailaasa bakanlığına rapor ediyor".

India Today'in aktardığına Nithyananda bir videosunda, dünyanın her yerinden bağışlar geldiğini, bağışların o ülkedeki sivil toplum kuruluşunun kasasına gittiğini, bu kuruluşların bulundukları ülkelerin yasalarına göre hareket ettiğini belirtiyor.

FIRA Başkanı Nayak ise henüz yeri bulunamamış bu ülkenin Nithyananda'nın geçmişte kurduğu düzenin yeni yüzü olduğunu belirterek, "Kailaasa Nithyananda'nın haremi" diye konuştu.

Nithyananda'nın Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili olarak internette arama yaptığımızda Türkçe yayımlanmış 'Aydınlanmaya Açılan Kapı' isimli bir kitap ile 'Nithyananda Türkiye' isimli 270 takipçili bir Facebook sayfası karşımıza çıkıyor. Sayfada en son 8 Şubat 2019'da paylaşım yapılmış.

YERİ NASIL GİZLİ KALABİLİYOR?

Kailaasa ne ve nerede olursa olsun, Nithyananda'nın bir yandan Interpol'ün insan avından kaçarken bir yandan da parlak turuncu cübbeleriyle sık sık internet yayınları yapmaya devam ettiği de bir gerçek.

Gopal, "Interpol'ün Nithyananda'nın yerini bulamamış olması çok merak uyandırıcı. Üzerinde gizli bir koruma var" dedi. Interpol ise The Daily Beast'in haberle ilgili yorum taleplerini reddetti.

219 sonlarında, Hindistan polisi Nithyananda'nın izini Karayipler'in güneydoğusunda bulunan Trinidad adasında buldu. Nithyananda'nın buraya dini bir törene katılmak için gittiği bildirildi.

The Times of India gazetesi polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Nithayananda ve kadın müritlerinin, bu törenin ardından özel bir uçakla Trinidad'dan Ekvador'a uçtuğunu yazdı.

EN SON EKVADOR'DA GÖRÜLDÜ AMA…

Ancak Nithyananda'nın burada da fazla kalamamış olması muhtemel. Zira Ekvador, Nithyananda'ya ada sattığını reddetmenin yanında ülkeye ayak basar basmaz kapının gösterildiğini de belirtiyor.

Ekvador hükümetinin Aralık 2019'da yaptığı açıklamada, "Ekvador, Bay Nithyananda'ın uluslararası kişisel koruma (iltica) talebini reddetmiş ve ardından Bay Nithyananda Ekvador'dan ayrılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Bu tarihten itibaren Nithyananda'nın nerede olduğuna dair en ufak bir iz elde edilemedi.

Güvenlik analisti Bunker, Nithyananda'nın fanatik takipçileri sayesinde gizliliğini koruyabildiğini belirterek, "Kült liderleri takipçilerinden topladıkları paralarla büyük zenginliğe kavuşurlar. BU paraları çeşitli varlıklara ve işlere yatırdıkları gibi, devlet görevlilerine rüşvet vermekte de kullanabilirler. Ben paravan şirketler aracılığıyla sahte kimliklerle seyahat belgeleri oluşturulduğuna, Nithyananda'yı korumak için güvenli evler belirlendiğine eminim" diye konuştu.

The Daily Beast'in "‘Sex Guru’ Still Preaching to a Million Followers While He’s on the Run from the Cops" başlıklı haberinden derlenmiştir.

