Kötü alışkanlıklar sağlığa iyi gelebilir!
Tırnak yemek bağışıklığı güçlendiriyor, kambur oturmak omurgaya faydalı. Saçla oynamak ise can sıkıntısına iyi geliyor.
Uzmanlar, insanların sergilediği bazı kötü alışkanlıkların aslında sağlık için faydalı olabileceğini buldu. Bilim insanları, çoğu kişinin bırakmaya çalıştığı kötü davranışları ve bazı faydalarını şöyle sıraladı:
1. Tırnak yemek: Tırnak yemenin vücudun yeni bakterileri tanımasına ve gelecekte bu bakterilere karşı bağışıklık kazanılmasını sağladığı söyleniyor.
2. Sakız çiğnemek: Araştırmalara göre sakız çiğnemek, odaklanma ve hafızaya yardımcı olmada kafeinden daha etkili. Sakız çiğnemek daha uzun süre konsantre olmanızı sağlıyor.
3. Dağınık olmak: ABD’de Minnesota Üniversitesi’nin araştırmasına göre, daha akıllı insanlar, bir şeyleri toplamak veya organize etmek için zaman kaybetmiyor. Dağınıklık yaratıcılığı artırıyor.
4. Kambur durmak: İngiltere’de North Tees Üniversite Hastanesi, zorlu fiziksel çalışmalardan sonra biraz öne eğilerek kambur durmanın omurgaya fayda sağlayabileceğini söylüyor.
5. Geç kalmak: ABD’de Harvard Tıp Okulu’nun yaptığı bir araştırmaya göre, geç kalmaya meyilli kişiler daha sağlıklı, daha mutlu bir yaşam tarzına sahip.
6. Uyuklama: Uykunun stresi azalttığı, beyni ve hafızayı güçlendirdiği, böylece daha uzun süre zinde kalmayı sağladığı bulundu.
7. Saçla oynamak: 2014 yılında yapılan bir araştırma, saçla oynamanın kişinin can sıkıntısını hafifletebileceğini buldu.
8. Dedikodu yapmak: Araştırmalara göre, dedikodu yapmak stresi ve kaygıyı azaltıyor.�
9. Küfür etmek: İngiltere’de Keele Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre küfür eden kişide ağrı kesici görevi görüyor. Küfür ağrı toleransını yüzde 33 artırdı.
Milliyet
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