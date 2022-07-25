Kötü alışkanlıklar sağlığa iyi gelebilir!

Uzmanlar, insanların sergilediği bazı kötü alışkanlıkların aslında sağlık için faydalı olabileceğini buldu. Bilim insanları, çoğu kişinin bırakmaya çalıştığı kötü davranışları ve bazı faydalarını şöyle sıraladı:



1. Tırnak yemek: Tırnak yemenin vücudun yeni bakterileri tanımasına ve gelecekte bu bakterilere karşı bağışıklık kazanılmasını sağladığı söyleniyor.



2. Sakız çiğnemek: Araştırmalara göre sakız çiğnemek, odaklanma ve hafızaya yardımcı olmada kafeinden daha etkili. Sakız çiğnemek daha uzun süre konsantre olmanızı sağlıyor.

3. Dağınık olmak: ABD’de Minnesota Üniversitesi’nin araştırmasına göre, daha akıllı insanlar, bir şeyleri toplamak veya organize etmek için zaman kaybetmiyor. Dağınıklık yaratıcılığı artırıyor.



4. Kambur durmak: İngiltere’de North Tees Üniversite Hastanesi, zorlu fiziksel çalışmalardan sonra biraz öne eğilerek kambur durmanın omurgaya fayda sağlayabileceğini söylüyor.

5. Geç kalmak: ABD’de Harvard Tıp Okulu’nun yaptığı bir araştırmaya göre, geç kalmaya meyilli kişiler daha sağlıklı, daha mutlu bir yaşam tarzına sahip.



6. Uyuklama: Uykunun stresi azalttığı, beyni ve hafızayı güçlendirdiği, böylece daha uzun süre zinde kalmayı sağladığı bulundu.



7. Saçla oynamak: 2014 yılında yapılan bir araştırma, saçla oynamanın kişinin can sıkıntısını hafifletebileceğini buldu.



8. Dedikodu yapmak: Araştırmalara göre, dedikodu yapmak stresi ve kaygıyı azaltıyor.�



9. Küfür etmek: İngiltere’de Keele Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre küfür eden kişide ağrı kesici görevi görüyor. Küfür ağrı toleransını yüzde 33 artırdı.

Milliyet