Maymun çiçeğinde DSÖ kararı tartışılıyor: Ne değişti de ‘kırmızı alarm’ verildi

İngiltere’de geçen mayıs ayında ilk vakayla başlayan maymun virüsü çiçeği için DSÖ ‘kırmızı alarm’ verdi. Bugüne kadar ‘salgın beklenmiyor ve çok yakın temasla bulaşıyor’ açıklamaları yapılırken şimdi neden bu uyarı geldi; uzmanlara sorduk...

Dünya Sağlık Örgütü’nün verdiği ‘kırmızı alarm’ (küresel acil durum), pandemiden bir önceki adım anlamına geliyor. Şu ana kadar 16 bin vakanın görüldüğü Maymun Çiçeği virüsünde 5 ölüm gerçekleşti. Prof. Dr. Serap Şimşek ise Türkiye’de 2 vaka tespit edildiğini ve bu vakaların yurtdışı kaynaklı olmadığını açıkladı. Vakaların yerel olması virüsün daha önce ülkeye girdiğini ancak saptanamadığını gösteriyor.

‘HALKA TİPİ AŞILAMA’

Bilim Kurulu Üyesi ve KLİMİK Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek şunları söyledi:

“Dünya Sağlık Örgütü’nün kararını doğru buluyorum. Riskli gruplara yayıldığında sonuçları kötü olabileceği için böyle bir önlem alındı. Riskli gruplar ise bağışıklığı baskılanmış kişiler ile çocuklar. Bu kararın asıl amacı devletleri uyarmak. Benim bildiğim Türkiye’de 2 vaka var. Ancak burada en iyi önlem vakaları takip etmek, onların yakın çevresine ulaşmak, görüştüğü kişilere ulaşmak ve bu yakın çevreyi de aşılamak. ‘Vaccinia Ankara’ suşu denilen orijinal çiçek aşısının modifiye edilmiş tipi kullanılabilir. Şu anda yayıldığı insanları hızlıca bulup, yakın temaslıları da aşılarsak riskli gruplar da kontrol altına alınabilir. Virüsün cinsel ilişki sırasında bulaştığı tahmin ediliyor. Genellikle eşcinsel ilişkiye girenlerde görülüyor. Ancak diğer gruplara da yayılabilir.”

TÜRKİYE’YE YAYILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık da maymun çiçeği alarmıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Pandemi kararı açıklansa erken diyebilirdik ama bu karar ile hastalığın yayılmasında ön planda olan risk gruplarının dikkati çekilmiş olacağı için faydalı buluyorum. İnsanlar daha dikkatli olabilir. Çok yakın ve yoğun temasla bulaştığı için Türkiye’de çok yayılacağını düşünmüyorum. ”

MAYMUN ÇİÇEĞİ

* 75 ülkede 16 bin vaka tespit edildi.

* Bir önceki maymun çiçeği salgını Nijerya’da 2017 yılında, 122 vakada görüldü.

* Şu ana kadar 5 vaka hayatını kaybetti.

* Çok yakın vücut teması ile bulaşıyor.

* Belirtileri ise baş ağrısı, eklem ve kas ağrısı, ciltte kızarıklık ile başlayan ve içi su dolu kabarcıklara dönüşen kızarıklıklar.

* Kuluçka süresi 5-21 gün.

* İyileşme süresi 2-4 hafta.

Hürriyet