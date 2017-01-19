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KÖTÜ ÇOCUK

KÖTÜ ÇOCUK

Kötü çocuk

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Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Romantik , Gençlik

Yönetmen : Yağız Alp Akaydın

Oyuncular : Afra Saraçoğlu , Tolga Sarıtaş , Sarp Akkaya , Tülin Özen , Can Sipahi

Senaryo : Yağız Alp Akaydın

Yapımcı : TAFF Pictures

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Film Özeti

Daha doğar doğmaz babası tarafından terkedilen Kayla (Afra Saraçoğlu), annesi Nazlı'yla birlikte zor şartlarda büyür. Ancak bu sayede karakterli ve ne istediğini bilen biri olmuştur. Lise yıllarında hiç beklenmedik bir anda babası Vural (Sarp Akkaya) çıkagelir ve onu büyük şehirde daha iyi koşullarda yaşatmak istediğini söyler. Kayla istemeyerek olsa da hiç tanımadığı babasının yanına taşınır. Eski hayatına geri dönebilmek için can atan genç kız, okulun ilk günü yakışıklı ve gizemli Meriç (Tolga Sarıtaş) ile tanışır. Genç adama aşık olan Kayla, eski güzel günlerini Meriç'le bulabileceğine inansa da olaylar farklı şekilde gelişecektir.

 

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