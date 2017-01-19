Yapımı : 2016 - Türkiye

Tür : Animasyon , Aile

Yönetmen : H. Emre Konyalı

Oyuncular : -

Seslendirenler : Ayşe Şule Bilgiç , Emre Törün , Iraz Elif Kıraç , Çağrı Manas Kıraç , Nurkan Törün

Senaryo : Ayşe Şule Bilgiç

Yapımcı : Ayşe Şule Bilgiç

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Film Özeti

Dedesinin icat ettiği sıcak havayla çalışan balonla göklerde kaybolan Pepee ve arkadaşları, bu balonla Türkiye'nin farklı yerlerine giderler. Önce Adıyaman'da Nemrut'a, sonra Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye ve en son Kapadokya'ya giden Pepee, hem Türkiye'nin değişik yerleri hakkında bilgi edinecek, hem başına gelen işlerden kurtulmaya çalışırken hep birlikte hareket etmenin önemini kavrayacaktır.