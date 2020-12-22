Kral şokta... 'Resmi metres'in çıplak fotoğrafları sızdırıldı

Tayland Kralı Vajiralongkorn'un başı bugünlerde 'resmi metresi' Sineenat Wongvajirapakdi nedeniyle ağrıyor. Sadakatsizlikle suçlanıp hapse atılan ancak daha sonra affedilen Sineenat'ın bu kez de çıplak fotoğrafları ele geçirildi.

Attığı her adımla olay yaratan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, bu kez ‘resmi metresi’ Sineenat Wongvajirapakdi’nin başına gelenlerle gündemde.

Sineenat’ın aralarında çıplak pozlarının da bulunduğunu 1000’i aşkın özel fotoğrafı ele geçirildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Sineenat’ın Kraliçe Suthida’yla aralarında bir gerilim ve rekabet olduğu, fotoğrafların da bunun üzerine çalındığı öne sürüldü.

Fotoğraflar yurt dışındaki monarşi karşıtı aktivistlerin yanı sıra, Tayland’daki durumla ilgili yazılar kaleme alan İskoç gazeteci Andrew MacGregor Marshall’a gönderildi.

KRAL’A YOLLAMAK İÇİN ÇEKMİŞ

Facebook hesabından bir açıklama yapan Marshall, kendisine ulaştırılan verilerin arasında 1443 fotoğraf olduğunu ve bunların 2012 ile 2014 yılları arasında çekildiğini belirtti.

Marshall, “Sineenat’ın takma adı Koi olarak bilinir. Koi genel olarak fotoğraflarda kendisini çekmiş. Birçoğu oldukça açık fotoğraflar. Bunları Vajiralongkorn’a göndermek için çekmiş olabilir. Fotoğrafların Vajiralongkorn’un yanına dönüşünü sabote etmek için yayıldığını düşünüyorum” dedi

HAPİSTEN ÇIKARMIŞTI

Vajiralongkorn 2019 yılında sadakatsizlikle suçlayarak hapse attırdığı ‘resmi metresi' Sineenat Wongvajirapakdi'yi bu yıl eylül ayında affetmişti. Kral Vajiralongkorn, serbest bıraktırdığı sevgilisini corona virüsü nedeniyle 20 kadınla birlikte kaldığı Almanya'daki haremine çağırmıştı.

sözcü.com.tr