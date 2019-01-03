Küresel Piyasalar: Yen “Apple” sonrasında sert yükseldi

ABD hisse senedi endeks vadeli kontratları ve Apple Inc.'in Asya'daki tedarikçileri, iPhone üreticisinin satış tahminini düşürerek küresel büyüme endişelerini artırması sonrasında düştü. Hisse senetleri karışık seyretti ve yen, yatırımcıların güvenli varlıklara kaçmasıyla yükseldi.

Algoritmaların Japonya'daki tatilden kaynaklı düşük likiditenin etkisiyle kur hareketlerini artırmasıyla birlikte Avustralya Doları 10 yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi.

Güney Kore ve Tayvan'daki Apple tedarikçileri, şirketin satış tahminini düşürmesinin ardından kayıplarını hızlandırdı. Petrolün varili 46 doların altına geriledi. Altın yükseldi.

Bölge hisseleri kazançlar ve kayıplar arasında dalgalandı. Petrol üreticileri Avustralya'nın iyi performans göstermesinde etkili oldu. ABD hazine tahvilleri yükseldi ve Japonya'da piyasaların kapalı olması nedeniyle Perşembe günü Asya'da işlem görmüyor.

Ani düşüşteki (flash crash) sert kur hareketleri Apple'ın mali ilk çeyrek satış tahminini düşürmesinden yaklaşık bir saat sonra başladı ve dakikalar içerisinde yeni kilit seviyelerin üzerine taşıdı. Japon Yeni, Avustralya Doları karşısında yüzde 8 yükselerek 2009'dan beri en yüksek seviyesine tırmandı. Yen, Türk Lirası karşısında yüzde 10 yükseldi, dolar karşısında 104.87 ile Mart'tan beri en güçlü seviyesini gördü.

Hisse senetleri

Hang Seng Endeksi, Hong Kong saatiyle 13:58'de yüzde 0.6 düştü.

Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 1.4 yükseldi.

Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.1 arttı.

Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.6 geriledi.

S&P 500 Endeks vadelileri yüzde 1.6 düştü. S&P 500 Endeksi yüzde 0.1 yükseldi.

FTSE 100 Endeks vadelileri yüzde 0.5 düştü.

MSCI Japonya dışı Asya Endeksi yüzde 0.7 azaldı.

Döviz

Yen, dolar karşısında yüzde 1.9 yükseldi.

Çin dışında işlem gören yuan dolar karşısında yüzde 0.2 düştü.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.2 düştü.

Euro/Dolar paritesi yüzde 0.2 artıda 1.1361'den işlem gördü.

Sterlin yüzde 0.5 düşerek 1.2550'den alıcı buldu.

Avustralya Doları yüzde 0.7 düşerek 69.38 ABD centi oldu.

Tahviller

ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi 6 baz puan düşerek yüzde 2.62'ye indi.

Avustralya'da 10 yıllıkların faizi 11 bp düşerek yüzde 2.18 oldu.

Emtia

WTI petrolü yüzde 2.3 düşerek varili 45.49 dolara geriledi.

Altın yüzde 0.4 değer kazanarak onsu 1,289.32 dolardan alıcı buldu.

BloombergHT