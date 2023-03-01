Kuryenin kutusundan 800 yıllık mumya çıktı! Sözleride olay kadar korkunç

Peru polisi, Puno bölgesindeki bir arkeolojik kazı alanında sarhoş olduğu için dikkatlerini çeken bir kuryeyi aradıklarında sürpriz bir durumla karşılaştı. Kuryenin yanındaki soğutucu kutuda bir mumya bulundu. Şahıs 800 yıllık olduğu tahmin edilen mumyanın "ruhani kız arkadaşı" olduğunu söyledi.

Peru polisi, hareketlerinden şüphelendiği bir kuryenin çantasında mumya buldu. Kurye, bandajlanmış haldeki mumyayı "bir tür ruhani kız arkadaşı olarak gördüğünü" söyledi. Şahıs arkadaşlarına hava atmak için de kutuyu yanında taşıdığını ifade etti.

BABASINA AİT OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Kurye "Juanita" adını verdiği mumyayı, televizyonunun yanındaki bir kutuda tuttuğunu belirtti. Adı açıklanmayan kurye ayrıca mumyanın ilk sahibinin babası olduğunu ifade ederken, babasının nereden bulduğunu söylemedi.

800 YAŞINDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Uzmanlar, 600 ila 800 yaşında olduğu belirtilen mumyanın kuryenin sandığı gibi bir kadına değil, yetişkin bir erkeğe ait olduğunu belirtti.

BBC New Türkçe