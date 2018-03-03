LABORATUVARDA ÜRETİLEN ET 2018’DE SOFRADA

Bilim insanları laboratuvarda üretilen etin bu yılın sonunda lokantalarda satışa çıkacağını duyurdu.

Dünya, 2013’ten beri laboratuvarda yapılacak etin tadına bakmayı bekliyor… İlk olarak 2013’te gündeme gelen ve o günden beri insanlığı kurtaracağından bahsedilen laboratuvar yapımı et ile ilgili İngiltere’nin çok okunan platformlarından Independent’ta bir haber yayınlandı. Doğaya salınan zararlı sera gazlarını %96 oranında azaltması beklenen bu laboratuvar yapımı etin küresel ısınma ve açlık başta olmak üzere birçok sorunu ortadan kaldırması bekleniyor.

Hiçbir hayvanı öldürmeden suni olarak yetişitirilmiş dokular ve başlangıç için de bir hücreyle çok fazla ürün üretilebileceğini açıklayan uzmanlar buna “temiz et” adını verdiklerini dile getirdi. ABD merkezli CNN’e konuşan temiz et üretim şirketi JUST’ın CEO’su Josh Tetrick, “Tavuk nugget, sosis, kaz ciğeri gibi ürünler ABD ve Asya’daki lokantalarda 2018’i bitirmeden karşımıza çıkacak” derken, Guardian’a verdiği bir başka demeçte ise “En büyük sorunlarımız iletişimde ve regülasyonda karşımıza çıkıyor” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda dünyanın ilk suni hamburgerini geliştiren Hollanda’daki Maastricht Üniversitesi’ndeki laboratuvarda kurulan Mosa Meat de Tetrick’i onaylıyor. Kurumun baş bilim insanı Profesör Mark Post, regülasyonun ciddi bir sorun olduğunu söylerken, “3 yıl içerisinde raflara çıkabiliriz. Regülasyon süreci ve onay almak cidden bizi zaman anlamında geri götüren bir durum” dedi.

ABD’de bulunan gıda teknolojileri şirketi Memphis Meats, şu anda 450 gram dana eti geliştirmek için 2400 dolar harcıyor fakat teknolojinin gelişmesiyle birlikte fiyatların da ciddi anlamda düşeceği ve markanın 2021’de ilk ürünlerini pazara sunacağı belirtiliyor.