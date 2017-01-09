Her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl 74'ncüsü yapılan ve televizyon ve sinemanın iki ayrı kategori olarak ele alındığı Altın Küre ödüllerine bu yıl La La Land filmi damgasını vurdu.

Film; en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi müzikal/komedi, en iyi yönetmen, en iyi senaryo ve en iyi film müziği dallarında olmak üzere toplam 6 dalda ödül kazandı. Beverly Hills kentinde gerçekleştirilen ödül töreni öncesinde davetliler, "kırmızı halı"da ünlü modacıların tasarımlarıyla şıklık yarışına girdiler.

Yaşam boyu onur ödülü Meryl Streep'ten Trump'a eleştiri

İlk kez ünlü komedyen Jimmy Fallon sunduğu yemekli törende, Oscar ödüllü kadın sinema oyuncusu Meryl Streep'e Altın Küre Cecil B. DeMille adlı yaşam boyu onur ödülü verildi. Streep gecedeki konuşmasında, isim vermeden Seçilmiş Başkan Donald Trump'ı kampanyasındaki tutumundan dolayı eleştirdi.

Lafını esirgemedi

Sesinin kısıklığından dolayı özür dileyen Streep konuşmasına, “ABD toplumunda şu anda en çok aşağılanan üç şey; Hollywood, yabancılar ve basın” sözleriyle başladı.

“Bir oyuncunun işi, bizden farklı olan insanların hayatlarına girmek ve onun hislerini size hissettirmektir” diyen Streep, “Bu yıl çok çok çok güçlü performanslar vardı; nefes kesen işlerdi. Beni şaşırtan bir performans oldu. Kancalarını kalbime batırdı. İyi olduğu için değil, çok etkileyici ve işini yaptığı içindi. Hedef kitleyi güldürüp dişlerini gösterdi. Ülkemizdeki en saygın koltuğa oturması istenen kişinin, özürlü bir muhabiri taklit etiği andı bu. Ayrıcalık, güç ve mücadele kapasitesi açısından üstün biri. Bunu gördüğümde kalbim kırıldı ve aklımdan çıkaramadım, çünkü bu bir film değildi, gerçek hayattı” şeklinde konuştu.

Donald Trump, başkanlık seçimleri kampanyası esnasında yaptığı bir mitingde engelli New York Times muhabiri Serge Kovaleski'nin taklidini yapmış, bu hareketinden dolayı eleştirilmişti.

GECEDE ÖDÜL DAĞILIMI ŞÖYLE:

En İyi Film (Drama): Moonlight

En İyi Film (Müzikal/Komedi): La La Land

En İyi Film (Animasyon): Zootopia

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Casey Affleck, Manchester by the Sea

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Isabelle Huppert, Elle

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Ryan Gosling, La La Land

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Emma Stone, La La Land

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Aaron Taylor Johnson, Nocturnal Animals

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis, Fences

En İyi Yönetmen: Damien Chazelle, La La Land

En İyi Senaryo: Damien Chazelle, La La Land

En İyi Film Müziği: La La Land

En İyi Yabancı Film: Elle (Fransa)

Televizyon dalında ödüle layık görülenler ise şöyle sıralandı:

En İyi TV dizisi (Drama): The Crown

En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): Atlanta

En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: The People vs. OJ Simpson

En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Donald Glover, Atlanta

En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Tracee Ellis Ross, Black-ish

En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Billy Bob Thornton, Goliath

En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Claire Foy, The Crown

En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Tom Hiddleston, Night Manager

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Sarah Paulson, People v. O.J. Simpson

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Hugh Laurie, The Night Manager

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Olivia Colman, The Night Manager