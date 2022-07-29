Malikanede gizli kapı bulan çift içeride ceset aradı

Steph ve Paul isimli bir çift, İtalyan tarzındaki Viktorya dönemine ait malikanelerini yenilediklerinde döşeme tahtalarının altında gizli bir kapıya rastladılar.

TikTok’ta yaşadıkları anları paylaşan Steph ve Paul, bu yılın başlarında taşındıklarından beri evde değişiklikler yapıyorlar.

Daily Star’da yer alan habere göre, Steph, takipçilerine, vitray pencereler, yüksek tavanlar ve şömineleri gösterirken Paul, döşeme tahtalarından birinde bir şeylerin doğru olmadığını keşfetti.

8 milyondan fazla izlenen klipte Steph şunları söyledi: “Arkadaşlar o kadar heyecanlıyız ki, merdivenlerimizin altında bir kapı var. Paul bununla daha önce karşılaştı ve bu çekme yerini ve bir menteşeyi buldu.”

Kapının ardında bir ceset göreceklerini sanan çifte, takipçileri de dikkatli olmalarını ve kapıyı açmamalarını söylediler.

Söylenenlere aldırmayan çift, kapıyı açtılar ve içeriden çıkan bastonla birlikte şaşkınlıklarını gizleyemediler.

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