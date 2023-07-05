Marketten aldığı brokolinin içinden yılan çıktı

Birleşik Krallık'ta yaşlı adamın satın aldığı brokolinin içinden yılan çıktı. Neville Linton, market zinciri Aldi'den tazminat istediğini söyledi.

Linton, brokoliyi geçen ay Batı Midlands'taki marketten satın aldığını ve buzdolabında sakladığını belirtti. 63 yaşındaki adam, bundan üç gün sonra yemek hazırlamak için sebzeyi çıkarıp paketini açtı.

Linton, hayvanı önce tırtıl sandığını ancak bunun bir tırtıla göre büyük olduğunu görünce kardeşini çağırdığını ifade etti.

Brokoliye göz atan 57 yaşındaki Ann-Marie Tenkanemin, hayvanın yılan olduğunu anladı.

İkili ürünü derhal markete götürdü. Burada yetkililerle konuşan Linton ve Tenkanemin, daha sonra Dudley Hayvanat Bahçesi'ne gitip yılanı bir uzmana gösterdi. Hayvanın bir merdiven yılanı olduğu belirlendi.

Neville Linton, "Epey korkutucuydu. Yılanlarla aram iyi değil. Brokoliyi mutfakta bırakmadığım için şanslıyım yoksa hayvan evde başıboş dolaşırdı" dedi ve ekledi:

Kardeşim ilk başta şaka yaptı sandım ama hayvanın hareket etmeye başladığını görünce geri çekildim. Marketteki adam da epey korkmuştu.

Linton, Aldi'nin teklif ettiği tazminatın yeterli olmadığını savundu:

Tazminat yeterince iyi değil. Yılan eve girseydi bizi çok etkilerdi. Ayrıca yılan fobim var. Yani duygusal olarak da etkilendim.

Aldi'nin teklifi ve Linton'ın istediği miktar bilinmiyor. Market zincirinin adı açıklanmayan sözcüsüyse şu açıklamayı yaptı:

Tedarikçimize daha önce bu tür bir şikayet yapılmamış. Tedarikçi, bu tür sorunların ortaya çıkmasını önlemek için sağlam süreçlere sahip. Bu münferit olayı araştırıyoruz ve her zamanki yüksek standartlarımıza uyulmadığı için Linton'dan özür diliyoruz.

Merdiven yılanları çoğunlukla Portekiz, İspanya, Fransa ve İtalya'nın bazı bölgelerinde bulunuyor. Bu hayvanlar tehdit altında hissettiğinde saldırganlaşabiliyor ve kötü bir koku yayabiliyor.

Independent Türkçe, Daily Mail, Metro