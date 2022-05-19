Maymun çiçeği virüsü alarmı

İngiltere'de maymun çiçeği virüsü vakaları 9'a yükseldi. İspanya ve Portekiz'de de maymun çiçeği virüsü vakalarına karşı alarma geçildi. Virüsün ABD ve Kanada'da da tespit edildiği açıklandı.

İngiltere'de 2 maymun çiçeği (monkeypox) virüsü vakasının daha tespit edilmesiyle 6 Mayıs'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 9'a çıktı.



İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yeni vakaların virüsünün endemik olduğu bir ülkeyle herhangi bir seyahat bağlantısı olmadığını, bu nedenle bireylerin bulaşma yoluyla enfekte olmasının mümkün olduğunu bildirdi.



UKHSA, yeni vakalardan birinin başkent Londra'da, diğerinin ise ülkenin güney doğusunda tespit edildiğini, vaka sayısının 9'a yükseldiğini kaydetti.

Ajans, yeni vakaların daha önce teyit edilmişlerle bağlantısı olmadığı bilgisini paylaştı.

MADRİD'DE 8, LİZBON'DA 5 VAKA



İspanya ve Portekiz'de de Sağlık Bakanlıkları, maymun çiçeği virüsü vakalarına karşı alarma geçti.



Orta ve Batı Afrika'da maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık olan maymun çiçeğinin, İspanya'nın başkenti Madrid'de 8, Portekiz'in başkenti Lizbon'da da 5 kişide tespit edildiği açıklandı.

Madrid'deki hastaların sağlık durumlarının iyiye gittiği bilgisi paylaşıldı.



İspanya Ulusal Mikrobiyoloji Merkezi de Madrid'de tespit edilen 8 vakanın maymun çiçeği virüsü olduğu konusunda ortak bir görüş olmasına rağmen kesin sonuçların analizlerin tamamlanmasının ardından belli olacağını duyurdu.

OKYANUSUN ÖTESİNE DE SIÇRADI

Massachusetts'li bir adama Kanada'ya seyahat ettikten sonra maymun çiçeği teşhisi kondu. Hastalık Kontrol Merkezleri ve Massachusetts Halk Sağlığı Departmanı geçtiğimiz gün vakayı onayladı.

Ajanslar, adamın temas halinde olduğu kişileri tespit etmek için çalışırken, vakanın halk için herhangi bir risk oluşturmadığı konusunda ısrar etti.



Kimliği açıklanmayan adamın hastaneye kaldırıldığı ve iyi durumda olduğu duyuruldu

"HER TÜRLÜ OLASILIĞA KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

İspanya Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, İngiltere'nin ardından Portekiz ve İspanya'da görülen maymun çiçeği vakaları arasında bir bağlantı olup olmadığının da araştırıldığını söyledi.



Simon, "Şu anda çok yeni ancak her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olmalıyız. Virüsün bulaşması çok düşük bir olasılık olsa da tamamen dışarıda bırakacağımız bir ihtimal değil. O yüzden temkinli olmalıyız. Tüm olasılıklar için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.



Virüsün Avrupa'da ilk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de bir kişide görüldüğü doğrulanmış, ardından 17 Mayıs'ta Portekiz'de 5 kişide bu virüsün görüldüğü, 15 kişinin de şüpheli durumda gözetim altına alındığı belirtilmişti.



Maymun çiçeğinde, deride döküntü ve kabarıklıklar, ateş, sırt ve kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri en yaygın belirtiler olarak biliniyor.

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