Mezarlığa gidip karısını elleriyle toprağa gömdü, eve gidip canlı görünce besmele çekti

Hindistan'da 75 yaşındaki Mutyala Girijamma iddialara göre koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Girijamma düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Eşi Gaddayya ise cenazeden sonra eve gittiğinde karısını canlı gördü. Büyük şok yaşayan Gaddayya, aslında karısı diye başka birini gömdüklerini öğrenince daha büyük şaşkınlık yaşadı.

Hindistan'da yaşayan yaşlı bir çiftin başına gelenler adeta akıllara durgunluk verdi. 75 yaşındaki Mutyala Girijamma, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradesh'teki Vijayawada'daki Devlet Genel Hastanesi'ne kaldırıldı.

KORONA OLUNCA HASTANEYE KALDIRILDI

Kocası Gaddayya, iyileştiğinden emin olmak için her gün onu ziyaret etti, ancak üç günün sonucunda hastaneye ulaştığında onu bulamadı.

CESET TORBASINDAKİNİN O OLDUĞUNU SANDILAR

Gaddayya'ya karısının vefat ettiği ve ölümcül virüsün yayılmaması için bir ceste torbasının içine konulduğu söyledi. Aynı zamanda Gaddayya'ya kişisel koruyucu ekipmanları giymeden ceste torbasına dokunmaması ve açmaması tavsiye edildi.

TOPRAĞA GÖMDÜĞÜNÜ SANDI, EVE GİDİNCE CANLI GÖRDÜ

Gaddayya karısının cansız bedenini onun memleketine götürdü ve orada bir cenaze töreni düzenlendi. Birkaç gün boyunca karısının memleketinde yas tutan adam, eve döndüğünde ise ilginç bir olayla karşılaştı. Çünkü birkaç gün önce toprağa gömülen eşi Mutyala, canlı bir şekilde karşısında duruyordu. Üstelik eşinin kendisini hastaneden çıkartmaması ve ilgilenmediğini düşünmesi nedeniyle bir hayli kızgındı.

YANLIŞ KİŞİYİ DEFNETMİŞLER

Gaddayya ve ailesi, hastanenin Mutyala olduğunu düşünerek gömdükleri bir yabancının cesedini kendilerine teslim ettiğini öğrenince dehşete kapıldılar. Gaddayya'ya verilen ceset torbasındaki kişinin kimliği henüz bilinmiyor. Hastaneden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ve yetkililere herhangi bir ihmal vakası kaydedilmedi.

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