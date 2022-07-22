Milyon dolarlık mücevher soygununun failini gönderdiği çıplak fotoğraflar yakalattı

Formula 1'in eski patronu olan iş insanı Bernie Ecclestone'un kızı Tamara Ecclestone'un 25 milyon sterlin değerlerinde mücevherlerini çalan üç hırsızın nasıl yakalandığı ilk kez ortaya çıktı. İngiltere'nin en büyük soygunlarından birinin başrolündeki isimleri müstehcen fotoğraflar yakalattı.

Dünyanın en zengin iş insanlarından birinin kızı olan aynı zamanda TV yıldızı olarak da tanınan sosyetik isim Tamara Ecclestone, 2019 yılında soyguna uğramış, Ecclestone, eşi ve kızıyla yurt dışı seyahatindeyken evlerine giren hırsızlar, 25 milyon sterlin değerindeki mücevheri alıp kaçmıştı.

Eski bir Formula 1 patronunun kızı olan Ecclestone ve ailesi, İngiltere’de “zamanımızın en büyük soygunlarından biri” olarak nitelendirilen olayla ilgili büyük şok yaşamıştı.

İngiltere merkezli BBC kanalında yayımlanan yeni bir belgesel ise bu soygunla ilgili şoke eden detayları ortaya çıkardı.

CİNSEL ORGANININ FOTOĞRAFI YAKALATTI

BBC 3 için hazırlanan Who Stole Tamara Ecclestone’s Diamonds? (Tamara Ecclestone’un Elmaslarını Kim Çaldı?) adlı belgesel, benzerine ancak filmlerde rastlanacak öykünün detayları yer aldı.

2019 yılında dört kişilik hırsız çetesi, en ince ayrıntısına kadar planladıkları soygunu küçük bir hata ile ele verdi. Hırsızlardan Jugoslav Jovanoviç, çalıntı malları paylaştıkları oteldeki bir görevliye cinsel organının fotoğrafını gönderdi.

O günden beri hırsızların peşinde olan ve olayı fark eden dedektifler hemen oteldeki çalışanlarla iletişime geçti. Onlara tesiste kalan müşteriler arasında dikkatlerini çeken birileri olup olmadığını sordu.

OTEL GÖREVLİSİ POLİSE YARDIM ETTİ

Polisin bu hamlesinin ardından ise hırsızlar yakalandı. Otel personelinden bir kadın müşterilerden birinin kendisine çıplak fotoğraf gönderdiğini kabul ederken telefon numarasını polis ile paylaştı.

Telefon numarasından yola çıkan dedektifler Jugoslav Jovanovic’in kimliğine ardından da pasaportuna ulaştı. Polis için sonrası ise çorap söküğü gibi geldi.. Bu sayede, Jovanovic’in çete arkadaşları Alessandro Maltese ve Alessandro Donati yakalandı. Soyguna karıştığı düşünülen diğer şüpheli Daniel Vukovic’in ise Sırbistan’da olduğu düşünülüyor.

Çıplak fotoğraf sayesinde yakalanan üç zanlının, 28 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

sözcü.com.tr