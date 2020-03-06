Günümüzde, kimyasallar ile dolu, türlü türlü ürünler kullanmak yerine, artık herkes doğal ve organik ürünlere yönelmektedir. Bu yönde etkili, bitkilerden elde edilen oldukça faydalı pek çok yağ bulunmaktadır. Peki nane yağının faydaları nedir? Nane yağı ne işe yarar?

Günümüzde, kimyasallar ile dolu, türlü türlü ürünler kullanmak yerine, artık herkes doğal ve organik ürünlere yönelmektedir. Bu yönde etkili, bitkilerden elde edilen oldukça faydalı pek çok yağ bulunmaktadır. Nane yağı da insan sağlığı için oldukça faydalı olan yağlardan biridir. Nane yağı, naneden temin edilen, fazlaca hoş kokulu bir yağdır. Taze nane yaprakları ile hazırlandığında fazlaca etkili olabilen nane yağı, sağlık için oldukça yararlıdır.

NANE YAĞININ FAYDALARI



Kasları gevşetir: Nane yağı oldukça etkili bir ağrı kesici ve kas gevşetici özelliğine sahiptir. Özellikle ağrılı kas durumlarında, sırtın ağrıması veya baş ağrısı gibi durumlarda, ağrıları geçirmek adına faydalıdır. Yapılan çalışmalar, nane yağının topikal olarak uygulandığında, miyofasyal ve fibromiyalji ağrıları geçirdiğini göstermektedir.



Eklem Terapisi: Eklem ağrısı durumlarında, saf nane ile lavanta yağı karıştırılarak uygulama yapmak, kasları soğutarak, kasların rahatlamalarına yardımcı olmaktadır.



Doğal Enerji Kaynağı: İçtiğiniz suya birkaç damla miktarında nane yağı eklediğinizde, özellikle kronik yorgunluk sendromları olanlar açısından, konsantrasyonu ve odaklanmayı artırıcı etkisi vardır.

Açlık Nöbetlerini Durdurur: Nane yağını emmek, açlık krizini engelleyicidir. Göğüs bölgesine birkaç damla kadar sürerek ya da şişeden birkaç kez koklayarak da aynı etkiye ulaşılabilmektedir.



Şampuanınızı Ferahlatır: Normalde kullandığınız şampuanınıza veya saç kreminize 2- 3 damla kadar nane yağı eklediğinizde, kafa derinizin ferahladığını hissedebilirsiniz.



Sinüs Tedavisi: Nane yağı kokusu, sık bir şekilde burundan çekildiğinde, sinüsleri temizler ve boğaz yolunun rahatlamasına yardım eder.



Alerjiyi Rahatlatır: Burun kanallarında yer alan kasların rahatlatılmasında, nane yağları oldukça etkilidir. Ayrıca nane yağı, alerji mevsimlerinde polen ve tozların temizlenmesine yardımcıdır. Okaliptüs yağı ve karanfil yağı ile kullanıldığında ise, alerji etkilerini azaltabilmektedir.



Cilt Sağlığına Faydalıdır: Nane yağının deri iltihapları üstünde de yatıştırıcı etkisi vardır. Güzel bir ferahlık için nane yağı, dudak balsamı veya vücut losyonu ile karıştırılabilir.



Kaşıntıyı Engeller: Nane yağı lavanta yağı ile karıştırıldığında, kaşıntı olan bölgeyi sakinleştirir ve ferahlatır.



NANE YAĞI NE İŞE YARAR?



Nane yağının yararlı olduğu birçok şey bulunmaktadır. Nane yağı, böcek ve fare için de oldukça etkili bir savaşçıdır. Evin girilen ve çıkılan yerlerine, birkaç damla kadar nane yağı damlatılmış pamuk yerleştirildiğinde, böceklerden ve farelerden korunmanız mümkündür. Büyük haşeratlar ve böcekler, nane yağından kaçarlar. Yaz mevsiminde hem vızıltıları hem de sokmaları ile insanlar için oldukça korkutucu olan sivrisineklerden korunmak için de nane yağı, kimyasal olmayan ve en doğal olan yağdır. Pamuğa birkaç damla kadar damlatılan nane yağı ile sivrisinekler kovulabilmektedir. Ayrıca keneler için de nane yağı fazlasıyla etkilidir. Evcil hayvanları keneden nane yağı ile kurtarmak mümkündür.



NANE YAĞININ SAÇA FAYDALARI



Nane yağının genellikle cilt bakımı için sağladığı faydalar biliniyor olsa da saç derisi ve saçlar için de oldukça fazla yararları vardır. Saç derisinde meydana gelen kuruluk, yağlanma, kaşıntı gibi saç sorunlarının çözümünde, nane yağı oldukça yardımcı olmaktadır. Özellikle saçlara verdiği canlılık etkisi ile hem saç derisine hem de saçlara canlılık katmaktadır. Yaymış olduğu aromatik kokusu ile de hem ferahlatıcı hem de rahatlatıcı bir etkiye sahiptir.



Nane yağının saça faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:



- Saç derisini arındırırken, fazla yağı soğurur ve saç derisindeki sebum dengesinin sağlanmasına yardımcı olur.



- Saç derisinde kuruluk var ise, saç derisini nemlendirerek, bu bölgedeki gerginlik hissiyatını azaltır.



- Saç derisini nemlendirerek sakinleştirir ve saç derisindeki kaşıntı hissini azaltır.



- Saç derisine faydalı olurken, saç tellerinin kurumasına ve cansız saç tellerine, olumlu yönde etki eder.



NANE YAĞI İLE DUDAK BAKIMI



Dudaklar, yüz bölgesinde gözlerden sonra en çok dikkati çeken bölgedir. Bu nedenle genellikle kadınlar, dudaklarının bakımlı olmasına oldukça önem verir. Günümüzde estetik bu kadar yaygın durumda iken, doğal yöntemlerle de oldukça etkili dudak bakımı sağlanabilmektedir.



Nane yağı dudak bakımında oldukça etkili bir role sahiptir. Nane yağı ile hem basit hem de pratik olarak, bakımlı dudaklara sahip olunabilir. Bunun için, kullanılan parlatıcının içerisine çok az miktarda nane yağı damlatmak ve bu şekilde dudaklara uygulamak yeterli olacaktır. Böylelikle doğal bir yöntemle, daha parlak ve bakımlı dudaklara sahip olabilirsiniz.

Gazete Vatan