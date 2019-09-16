O ilaç yüzünden cinsel organı kesildi!

İngiliz The Sun gazetesi, cinsel gücü artırıcı bir hapın yan etkilerine yönelik bir habere imza attı.

Gazetenin sağlık editörü Nick McDermott imzasını taşıyan habere göre; son iki yılda ilacın 279 “yan etkisi” tespit edildi ve bunlardan birinde ise bir adamın cinsel organı kesildi.

İlacı kullanan onlarca kişi ise “priyapizm” olarak bilinen ağrılı ve kalıcı ereksiyon yaşadı. Haberde, en az iki kişinin ise peyroni hastalığına yakalandığı belirtildi.

Britanya’da ilaçları ve sağlık ürünlerini denetleyen ve düzenleyen devlet kurumu “Medicines and Healthcare products Regulatory Agency”, söz konusu ilaç ve etken maddesini taşıyan muadiliyle bağlantılı 28 ölüm vakası tespit etti.

The Sun’ın haberine göre; 10 erkek ilacın kalp sorunlarını tetiklediğini düşünürken, iki kişi ise burun tıkanıklığına yol açtığını ifade etti. İlacı kullanan 10 erkekte ise görme bulanıklığı oluştu.

TEDAVİDE ETKİLİ BİR İLAÇ

İlacı üreten firmanın sözcüsü ise ilacın güvenilirliğinin binlerce hastayla yapılan klinik deneylerin yanı sıra, ilacın piyasa sürülmesinden bu yana geçen 10 yılı aşkın süredir düzenli olarak toplanan ve değerlendirilen pazarlama sonrası gözlemlere dayandığını ifade etti.

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency Sözcüsü de ilacın sertleşme sorununun yanı sıra, “pulmoner arteriyel hipertansiyon” olarak adlandırılan ve hayatı sınırlandırıcı ciddi akciğer hastalıklarının tedavisinde etkili olduğunu vurguladı.