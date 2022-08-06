Ölen annesinin sözünü dinledi… Lotodan bir milyon sterlin kazandı!

Birleşik Krallık, Glasgowlu Robert Cameron’ın kazandığı serveti konuşuyor. Ulusal loto çekilişinden bir milyon sterlin kazanan adamın bunu nasıl başardığı ise haberin kendisinden daha şaşırtıcı.

“Haberi ilk önce en küçük oğluma söyledim. Ama onu, bunun doğru olduğuna inandıramadım. Dört oğlumla da çok iyi ilişkilerim vardır ama onlara hep şaka yaparım. Bana bu yüzden inanmadı sanırım.”

Bu sözler Glasgow’da yaşayan, 5 çocuk babası, 53 yaşındaki Robert Cameron’a ait.

Robert, 29 Temmuz Cuma günü Maryhill'deki bir milli piyango bayisinde, bir yıl aradan sonra ilk kez Loto oynamıştı. Üstelik sadece cebindeki bozuk parayla…

Ertesi gün sonucu kontrol ettiğinde, sadece 3,70 sterlin kazandığını fark etti ve kendi kendine dedi ki “Kazanabileceğim tek şey bu zaten.”

ÖNCE 3,70 STERLIN KAZANDI

'Normalde asla nakit taşımayan ama kaderin bir cilvesi sonucu cebinde lotodan kazandığı 3,70 sterlin bulunan adam ölmüş annesinin ona verdiği tavsiyeye uymaya karar verdi.

“4 sterlinlik bozuk param vardı, o gece çekiliş için şansımı deneyeyim dedim.” diyerek anlatıyor Robert o anı.

İngiltere’nin milli piyangosu olan ulusal piyangoyu çıktığından beri takip eden ancak bir yıldır hiç loto çekilişine katılmadığı söyleyen şanslı İskoç, şansını denemeye karar verince hayatını değiştireceğinden habersizdi.

Aile, bu güzel haberi Facebook'ta böyle paylaştı

ŞANSINI DENEYİNCE…

3,70 sterlini iki ayrı loto çekilişinde şansını denemek için kullanan adam tam bir milyon sterlin ikramiye kazandı!

“Bileti güvende tutmak ve kaybetmemek için evdeki bir fotoğrafın çerçevesinin içine koydum. Bilet orada dururken evden çıkmak bile istemedim.”

Gördüğü rakamlara inanamayan Robert başta bin sterlin kazandığını sanmış. Sıfırları doğru saydığında ise yaşadığı mucizeyi fark etmiş.

ANNESİNİN TAVSİYESİYLE KAZANDI

1 milyon sterlin kazanan adam, bunu rahmetli annesinin tavsiyesiyle başardığını anlatıyor. Annesi ona eskiden hep “Bir kazanç bir başka kazancı doğurur demiş.”

Bu tavsiyeye uymak isteyen Robert’ın hayatı da işte böyle değişmiş.

Beş çocuk babası Robert, annesinin sözünü bilgece bulduğunu söylüyor: Kazanmak kazandır.

Annesi ona gençken, “Ne zaman bir şey kazanırsan, kazandığın şeyi bir başka şey kazanmak için harca” derken, mezarda bile oğlunun hayatını değiştirebileceğini herhalde düşünmemiştir.

Robert Cameron ve kendisiyle aynı adı taşıyan en küçük oğlu Robert

BİLETİ ALMAYI UNUTTU!

Ama dışarıda geçen yoğun bir günün ardından Robert eve döndü ve ayaklarını uzattı, sonra da biletlerini almayı unuttuğunu fark etti.

Ve en küçük oğlunu arayıp onu bayiye götürsün istemeseydi belki bugün sadece lotodan 3,70 sterlin kazanmış bir adam olarak kalacaktı.

“Her zamanki şeyleri yaptım; balıkları besledim, bir bardak çay aldım ve sonra biletleri kontrol etsem iyi olur diye düşündüm” dedi ve devam etti “Milyoner olduğumu anlamam için üçüncü kez bakmam gerekti. Hatta iki kez kontrol etmek için kazanan numaraları Google'da aradım.”

Robert'ın 30 Temmuz'daki Loto çekilişinde kazanan numaraları 7, 16, 17, 19 ve 33 idi ve bonus top 12 idi.

Hürriyet