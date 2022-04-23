Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu bulan adam, bir kenara çöküp saatlerce ağladı

İngiltere'de 98 yaşında ölüm döşeğinde olan bir kadının torununa yazdığı not, sosyal medyada viral oldu. Kadın söz konusu notta, "Yazdıklarım belki de bu hayattaki son satırlarımdır. Sana bir doğum günü notu yazmak için kendimi zorladım. 47 yıldır hayatımı kutsadın, teşekkürler. Seni çok seven babaannen" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de 98 yaşındaki bir babaanne ile 47 yaşındaki torunu arasında yaşananlar, sosyal medyada gündeme damga vurdu. İsmi açıklanmayan 98 yaşındaki kadın, uzun süreden bu yana ağır hastalıklarla boğuşuyordu. Fakat torununun 47. yaş günü için kendisini zorlayarak bir doğum günü mesajı yazmaya karar verdi.

ÇOK KISA SÜRELİĞİNE EKRAN BAŞINA GEÇTİ

Geçmişte yaptığı iş nedeniyle bilgisayar kullanmayı bildiği belirtilen kadın, tüm gücünü toplayarak ekran karşısına geçti ve bir not kaleme aldı. Yaşlı kadının notunda, "Yazdıklarım belki de bu hayattaki son satırlarımdır. Sana bir doğum günü notu yazmak için kendimi zorladım. 47 yıldır hayatımı kutsadın, teşekkürler. Seni çok seven babaannen" ifadeleri yer aldı.

NOTU GEÇ BULUNCA SAATLERCE AĞLADI

47. yaşındaki adam, doğum günü notunu ise doğum gününden çok sonra bulduğunu ve notta yazanlar nedeniyle saatlerce ağladığını dile getirdi. Ayrıca yaşadığı bu anıyı sosyal medya hesabından paylaşan adam, kısa süre içerisinde takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Diğer yandan genç kadının nottan sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi ancak son sağlık durumu bilinmiyor.

İşte sosyal medyada paylaşılan o not:

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