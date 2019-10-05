Önce mesaj sonra mektup skandalı...

Prens Harry İngiliz basınına savaş açtı! 3 gazete davalık oldu

İngiltere’de tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry, telefon mesajlarını yasa dışı şekilde elde ettikleri gerekçesiyle üç gazeteyi dava etti.

BBC'nin Buckingham Sarayı kaynaklarına dayandırdığı habere göre Prens Harry, The Sun, Daily Mirror ve artık faaliyette olmayan News of the World gazetelerini dava etti. Harry'nin davayı telefonundaki sesli mesajları bu gazeteler tarafından yasa dışı yollarla elde edilmesi gerekçesiyle açtığı belirtiliyor.

Haberde, Harry'nin gazetelere yönelik suçlamalarının 2000'li yılların başında ülkede yaşanan telefon dinleme skandalıyla ilgili olabileceği iddiasına yer verildi.

Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'da bu hafta başında Mail on Sunday gazetesini, babasına yazdığı bir mektubu yayımlaması nedeniyle dava etmişti.

‘AYNI GÜÇLERİN KURBANI’

Prens Harry de yazılı bir açıklama yaparak, “Maalesef eşim, sonuçlarını hiç düşünmeden bireylere karşı kampanya yürüten İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu. Gebeliği ve yeni doğan oğlumuzun yetişmesi boyunca son bir yılda tırmanışa geçen acımasız bir kampanya var. Bu pervasız propagandanın, özellikle de bilinçli olarak yanlış ve kötü niyetli olduğunda, insani bir bedeli var” ifadelerini kullanmıştı.

Eşi Meghan Markle’ın durumunu, annesi Lady Diana’nın yaşadıklarına benzeten Harry, “Annemi kaybettim ve şimdi eşimin de aynı muktedir güçlerin kurbanı oluşunu izliyorum” tepkisini göstermişti.