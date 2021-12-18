Pencere camını açık unutan İskoç polislerin cinsel içerikli oyunu görüntülendi! Kaybeden ilişkiye girdi

İskoçya'nın Argyll kentinde görev yapan 23 yaşında iki erkek polis ve 43 yaşındaki kadın polis, akşam kendi aralarında bir oyun oynayarak oyunun sonunda cinsel ilişkiye girdi. Bu sırada pencereyi açık unutan polisler, anbean görüntülendi. Olayın ardından polisler hakkında soruşturma başlatıldı.

İskoçya'nın Argyll şehrinde yaşayan 3 polisin yaptıkları akılalmaz hata, meslek yaşamlarına mal olabilir. Gece geç saatlerde eğlenceden dönen 23 yaşındaki iki erkek polis ve 43 yaşındaki kadın polis, evde cinsel içerikli bir oyun oynamaya başladı. Bu oyuna göre, kaybeden kişi diğeriyle ilişkiye girecekti.

PENCEREYİ AÇIK UNUTTULAR

Oyundan sonra cinsel ilişkiye girmeye başlayan polisler, pencereyi açık unutmaları nedeniyle yakalandı. Polislerin ilişkiye girdiğini gören bir kişi, bu anların fotoğrafını çekerek ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ihbar edilen kişilerin meslektaşları olduğunu tespit etti.

TOPLUMA AYKIRI DAVRANIŞTAN SORUŞTURMA

Gözaltına alınan 3 polis, "Topluma aykırı davranış" nedeniyle suçlanıyor. Polisler hakkında da jet hızıyla soruşturma açıldı. Eğer polisler, üzerlerine atılı suçtan dolayı kusurlu bulunursa meslekten ihraçla karşı karşıya kalacaklar.

"SARHOŞKEN OLDUĞUMUZ İÇİN FARK ETMEDİK"

3 polisin karakolda verdikleri ifade de ortaya çıktı. Buna göre polisler, gece eğlendikten sonra eve geldiklerini ve sarhoş olmaları nedeniyle pencereyi açık unuttuklarını belirtti. Olayla ilgili süreç devam ediyor.

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin