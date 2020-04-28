Pentagon ilk kez paylaştı: UFO görüntülerini yayınladılar

Dünya corona virüsü salgınına kenetlenmişken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) arşivlerinde olan tanımlanamayan uçan cisim (UFO) videolarını paylaştı. Daha önce özel bir şirketin paylaştığı videoları resmi olarak yayınlayan Pentagon sözcüsü, pilotları için bir UFO rehberi hazırladığını da söyledi.

CNN’de yer alan haberde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tanımlanamayan uçan cisimlerin video görüntülerini kamuoyu ile paylaştı. Eylül ayında özel bir şirket tarafından yayınlanan videolar kısa bir süre içinde paylaşım rekoru kırmış ve bu görüntülerin gerçek olup olmadığı tartışılmıştı.

Fakat dün gece Pentagon bu görüntüleri kamuoyu ile ilk kez resmi olarak paylaştı. Kızılötesi kamera ile kaydedilen görüntülerde tanımlanamayan cisimler çok hızlı bir şekilde hareket ederken görülüyor.

Pentagon Sözcüsü Sue Gough, “Kamuda herhangi bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek adına bu videoları paylaşıyoruz. Bu videonun gerçek olup olmadığına ya da benzer videolar olup olmadığına dair iddiaları sonlandırmak istiyoruz. Birimlerimiz tarafından yoğun bir şekilde incelendikten sonra bu videolarda hassas bir içerik olmadığını tespit ettik” DEDİ.

CNN’de yer alan haberde ABD Hava Kuvvetleri’nde görevli pilotların olası bir UFO görmelerinde neler yapmaları gerektiğine dair bir rehber bulunduğu da belirtildi.