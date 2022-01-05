Rio Karnavalı bu yıl da iptal edildi

Dünyaca ünlü Rio Karnavalı geçen sene olduğu gibi bu yıl da iptal edildi.

Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Paes, Covid-19 vakalarındaki artışı nedeniyle karnavalın bu sene de iptal edildiğini açıkladı.

Paes, böyle bir dönemde sokak karnavalı düzenlemenin çok zor olacağını belirterek, bu sene sadece samba okullarının hazırladığı dans gösterisinin düzenleneceğini söyledi.

Gerekli önlemlerin alınacağı ve sadece samba gösterisinin gerçekleşeceği Sapucai Karnavalı, şehirdeki Marques de Sapuca Sambadrome stadyumunda yapılacak.

Son olarak 2019 yılında gerçekleştirilen Rio Karnavalı, iptal edilmeseydi bu yıl 25 Ocak – 5 Mart tarihleri arasında yapılacaktı.

sözcü.com.tr