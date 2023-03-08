Ruh çağırma tahtasıyla oyun oynayan 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kolombiya’daki bir okulda öğrenciler evden getirdikleri ruh çağırma tahtasıyla ilginç bir oyun oynamaya başladı. 28 kız öğrencinin oynadıkları oyun sonrasında hastaneye kaldırıldıkları belirtilirken yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kolombiya’da bir okulda ruh çağırma tahtası olarak bilinen bir kağıtla oyun oynayan öğrenciler hastanelik oldu. 28 öğrenci oyun sırasında bilincini kaybederek bayıldı. Okul yetkilileri bayılma belirtileri, kaygı ve diğer semptomlarla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin olarak velilerin bilgilendirildiği belirtilirken öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

“KAYGI VAKASINA RASTLADIK”

Kolombiya’nın Galeras bölgesindeki okulun müdürü Hugo Torres yaptığı resmi açıklamada, “Okuldaki öğrencilerde 28 kaygı vakasına rastladık. Bildirilen vakalar göz önüne alındığında durumu çözmeye yardımcı olmaktan ziyade kafa karışıklığına ve çalışmalarımız için olumsuz bir ortama yol açan bir dizi yorum yapıldı. Öğrenciler yerel hastanelere sevk edildi. Hastaneye sevk sürecinde öğretmenler öğrencilere eşlik etti. İlgili vasiler durum hakkında bilgilendirildi. Olayla ilgili tıbbi raporları bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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