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Rusya, Sputnik V için Türkiye ile anlaşma imzaladı

Rusya, Sputnik V için Türkiye ile anlaşma imzaladı

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için iki ülke arasında anlaşma sağlandığı duyuruldu.

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Rusya’nın Doğrudan Yatırım Fonu, bugün bir açıklama yaparak, ülkede geliştirilen iki dozluk Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Reuters haber ajansının son dakika haberi ibaresiyle yayınladığı açıklamada Rusya’nın Sputnik V isimli corona virüsü aşısı Viscoran İlaç fabrikaları tarafından üretilecek.

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