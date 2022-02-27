Savaşın dördüncü gününde mucize: Sığınakta doğdu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Kiev metro istasyonunda dünyaya gelen kız çocuğu insanların kalbini fethetti.

The Daily Star’ın haberine göre, 23 yaşında olduğu belirtilen ama ismi açıklanmayan anne, Putin’in yönetimindeki Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik işgali devam ederken, geçtiğimiz cuma gecesi kızı Mia’yı dünyaya getirdi.

İnternet’te paylaşılan görseller, Rusya’nın adım adım Kiev’e yaklaştığı şu günlerde insanların duygusal anlar yaşamasına sebep oldu.

“HAYATI VE İNSANLIĞI SAVUNUYORUZ”

Mia’nın doğumundan dakikalar sonra çekilen yürek ısıtıcı fotoğraflar, Ukraynalı politikacı Hannah Hopko tarafından İnternet’te paylaşıldı. Annesinin sığınakta bebeğin minik elini tuttuğu fotoğraf, dünyanın izlediği savaşın dehşeti arasında bir umut ışığı olarak görüldü.

Hopko: “Mia bu gece Kiev’in etrafı bombalanırken doğdu. Annesi bu zorlu doğumdan son derece mutlu ve hemen sığınağa gidiyor. Putin Ukraynalıları öldürdüğünde, Rusya ve Beyaz Rusya’daki annelere Ukrayna’daki Rusya işgalini protesto etmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Hayatları ve insanlığı savunuyoruz!” açıklamasında bulundu.

Ukrayna Sağlık Bakanı, ülke genelinde çıkan çatışmalarda 3’ü çocuk 198 kişinin öldüğünü söyledi.

sözcü.com.tr