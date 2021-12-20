Simpons kehanetleri bir bir gerçek oluyor: Akıllı saatler, pandemi hatta Lady Gaga

ABD'de 1989 yılından bu yana aralıksız yayınlanan ve dünya çapında büyük bir izleyici kitlesi bulunan The Simpsons dizisi son yıllarda kehanet dolu bölümleriyle gündemde.

Dünyaca ünlü fenomen dizi The Simpsons ilk kez 32 yıl önce ekrana geldi. Tam 32 yıldır yayımlanan ve hayranları tarafından halen takip edilen dizide yer alan kehanetler de bir bir gerçekleşiyor.

Animasyon dizisi 32 yaşına girerken ABD merkezli Daily Star, teknolojik gelişmelerden virüs salgınına kadar Simpsons’ta yer alan kehanetleri derledi.

AKILLI SAATLER:

1995 sezonunun altıncı bölümünde Lisa’nın Düğünü’nde Lisa Simpson’ın kocasının bileğinde bir akıllı saat vardı ve buradan iletişim kuruyorlardı.

İlk akıllı saat üretildiğinde 2013 yılında olduğumuzu düşünürsek, Simpsons bu teknolojiyi 18 yıl öncesinden tahmin edebilmiş…

EBOLA VİRÜSÜ

Simpsons hayranları, dizinin 1997’deki Lisa’s Sax bölümünde 2014 Ebola salgınından söz edildiğine neredeyse emin. Bölümde, Marge, hasta oğlu Bart’a “Meraklı George ve Ebola Virüsü” adlı bir kitap okumasını öneriyor. Bölüm çekildiğinde Ebola virüsü biliniyordu ancak salgın hale 2014 yılında gelmişti.

CORONA VİRÜSÜ

Ebola’ya benzer şekilde, Simpsons, 1993’teki bir bölümde 2020’nin korkunç corona virüsü salgınını tahmin ediyor gibiydi.

Dördüncü sezonda “Marge in Chains” adlı bölümde, Springfield’a yanlışlıkla bir Japon fabrika işçisi tarafından “Osaka Gribi” bulaştırılır. Kasabadaki insanlar virüse çözüm ararken, yıllar sonra virüs’ün Covid-19’a benzerliği belirlendi. Ve yaşadığımız pandemi de Simpson’un kehanetleri arasına girdi.

SHARD BİNASI

İngiltere’nin en yüksek binası olan ve yapımına 2009 yılında başlanan The Shard’ın Simpson’un 1995 yılında yayımlanan bir bölümünde Londra semalarında görünmesi artık şaşırtıcı değil… İzleyiciler Big Ben ve Tower Bridge’i bir anlığına gördüler ve ikonik gelinin arkasında The Shard’a çok benzeyen sivri uçlu bir gökdelen vardı ve hatta yeri bile tam olarak bilinmişti…

AT ETİ SKANDALI

1994 sezonunun beşinci bölümünde Sweet Seymour Skinner’ın Baadasssss Song’unda, Lunchlady Doris, Springfield İlköğretim öğrencileri için öğle yemeği hazırlarken görüntüleniyor. Ve yemekte ‘at eti’ kullanıldığı görülüyor.

Dokuz yıl sonra 2013’te İngiltere’deki sığır ürünlerinde at DNA’sına rastlanmıştı… Sığır eti burger örneklerinde de domuz eti bulunmuştu. Tüm bunlar ise büyük bir skandala yol açmıştı.

DİSNEY’İN FOX’U SATIN ALMASI

1998’de bir Fox dizisi olan Simpsonlar, kendi stüdyolarının Disney tarafından satın alınacağını tahmin ediyor gibiydi.10’uncu sezon bölümü olan “When You Dish Upon A Star’da Homer”da Fox, Disney’e satılıyordu.

Aralık 2017’de Disney, 21st Century Fox’u 52.4 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıkladı.



ESKİ BEATLES MEKTUBU

İkinci sezondan 1991 tarihli bir bölüm olan “Brush with Greatness” Beatles ile alakalı kehanetleriyle öne çıkıyor. Bölümde, Ringo Star’ın on yıllar önce gruba gönderilen hayran mektuplarını yanıtladığı görülüyordu.

Eylül 2013’te gerçek hayatta, iki Essex Beatles hayranı, 50 yıl önce Beatles’a gönderdikleri bir mektuptan Paul McCartney’den bir yanıt aldıklarını açıkladı.

LADY GAGA

Simpsons’un 23 sezon finalinde Lady Gaga, Super Bowl’un devre arasında sahne alıyordu. 2012’de yayımlanan bir başka bölümde ise Lady Gaga Springfield sakinleri için verdiği konserde havada asılı duruyordu.

Lady Gaga, beş yıl sonra, Houston NRG Stadyumu’nun çatısından uçarak Super Bowl’da sahne aldı.

sözcü.com.tr