Siparişinin içinden öyle bir şey çıktı ki...

İngiltere’nin Liverpool kentinde yaşayan Leanne Daly isimli bir kadın çocuklarıyla birlikte bir fast food zincirinden yemek siparişi verdi. Çocuklarıyla eğlenceli bir gece geçirmek isteyen kadın yemek siparişinden bir ısırık aldığında hayatının en büyük şokunu yaşadı. Daly o anları, “Bir ısırık aldım ve şoke oldum” sözleriyle anlattı.

İngiltere’nin Liverpool kentinde yaşayan Leanne Daly isimli bir kadın çocuklarıyla birlikte zaman geçirmek için dışarıdan bir yemek siparişi verdi. Anne gerçekten lezzetli olduğunu düşündüğü için ünlü bir fast food zincirinden yemek söyledi. Aylık belirli periyotlarla fast food zincirine ait restorandan sipariş verdiğini dile getiren anne bir ısırık aldığında ise dişine çarpan sert bir cisimle şaşırttı. Kadın yemeğini incelediğinde ise içinde bir kalem buldu.

“GARİP BİR ŞEY HİSSETTİM”

Leanne yemeğinden bir ısırık aldığı sırada bir garip olduğunu anladığını söyleyerek, “Garip bir şey hissetim. İçini açıp bakmaya karar verdim. İçinde bir kalem olduğunu gördüm. İçimden ‘Bu da ne böyle?’ dedim ve hemen restoranı arayarak bir açıklama yapmalarını istedim. Yemeğimden çıkan cismi anlattım ve onlar da bana ‘Endişelenme’ diyerek sadece bir yağ kalemi olduğunu söylediler.” dedi.

Leanne, çalışanın kendisine vardiyadaki tek kadın olduğu için eyeliner olmadığına emin olmasını söylediğini söyledi. Çalışan daha sonra Leanne'e telefonu kapatmadan önce çevrimiçi olarak para iadesi alması gerektiğini dile getirdi.

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