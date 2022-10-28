Skandal olay: Pişmiş yemekleri yaladı...

Türkiye'de de şubeleri olan ABD merkezli fast food zincirinde yaşanan skandal görüntüler TikTok üzerinden paylaşıldı. Tavuk üzerine uzmanlaşan şirketin mutfak çalışanları pişmiş yemekleri yalarken, salataları kirli elleriyle karıştırırken görülüyor.

1952 yılında ABD’de kurulan bir fast food zincirinin Avustralya’daki bir şubesinin mutfağında çekilen mide bulandırıcı görüntüler ülkede infial yarattı.

Türkiye’de de şubeleri bulunan markanın çalışanlarının video görüntüleri TikTok’ta yayınlandı. Görüntülerde mutfak çalışanlarının sağlık kurallarını ihlal eden halleri ve yaptıkları net bir şekilde görülüyor.

Görüntülerde bir mutfak çalışanı yeni pişmiş kızarmış tavuğu elleriyle alarak yalıyor ve daha sonra servis ediyor. Görüntüler sosyal medyada yarım milyondan fazla izlenirken, Avustralyalılar ise bu videoya büyük tepki gösterdi.

Queensland’deki bir şubede çalışanlar videoda ayrıca çıplak elleriyle marul ve salataları alıp bunları da etrafa atarlarken görülüyor. Videonun sonunda ise bir çalışan çıplak elini salataların bulunduğu kutuya daldırıyor ve daha sonra elindeki marulları yiyor.

Videoların yayınlanmasından sonra birçok kullanıcı, “Bu videoyu merkez ofisinize göndereceğim” yorumunu yaparken çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Şirket henüz bir açıklama yayınlamadı.

sözcü.com.tr