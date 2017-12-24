Soğuk havalar yüz felcini tetikliyor

Kış mevsiminin soğuğu ve rüzgarı, birçok hastalığa davetiye çıkardığı gibi yüz felcinin oluşmasına da sebep olabiliyor. Öyle ki, soğuk bir kış gününde önlem almadan çıktığımızda bir anda gelen felçle karşı karşıya kalmamız çok olası bir durum. KBB Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, soğuk havalarda yüz felcine karşı alınması gereken tedbirleri paylaştı.

Yüz felci nedir?

Yüzün her iki yakasında kasların hareket etmesini sağlayan iki tane sinir vardır. Burada yer alan sinirlerin çeşitli nedenlerle hasar görmesi durumunda sinirlerin yönetilmesi hasar görür. Yüz felci, kulak arkasındaki kemiğin içinden geçen yüz sinirinin etrafında ödem veya enflamasyon olması sonucunda oluşur.

Bu belirtilere dikkat

– Yüzünü hareket etmede zorlanma,

– Tükürük salgısına hakim olamama,

– Ağzının bir tarafının çekmesi,

– Ağızda meydana gelen tat değişikliği,

– Gözü kapatamama,

– Ağzın kenarını kıpırdatamama,

– Kulak arkasında oluşan ağrı

Korunmak için öneriler

– Soğuk ve rüzgarlı havada özellikle yüzünüzü ve kulaklarınızı iyi koruyun.

– Islak saçlarla dışarı çıkmayın.

– Ani ısı değişimlerine karşı dikkatli olun. Çok sıcak bir ortamdan çok soğuk bir ortama geçmek felç riskini artırabilir.

– Bağışıklık sistemini güçlendirecek besinleri tüketerek hastalanma riskini minimize edin. Çünkü kış hastalıkları yüz felcine yatkınlığı artırıyor.

– Rüzgara maruz kalmamak için araç kullanırken camları açık bırakmamaya özen gösterin.

– Hamilelerin soğuktan etkilenerek yüz felci geçirmesi daha muhtemeldir. Bu sebeple hamileler çok daha dikkatli olmalı ve yukarıdaki önerileri mutlaka yerine getirmelidir.