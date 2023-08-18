Sosyal medyada paylaşılan yangın fotoğrafında herkes aynı ünlü ismi görüyor

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla sosyal medyada paylaşılmaya başlanan görsel Türklerin özel ilgisini çekti. Görsele bakan kullanıcılar, en çok ünlü oyuncu Çetin Tekindor'u gördüklerini ifade ediyor.

Sosyal medyada gündem olan bir orman yangını görseli tartışma konusu oldu. Görselde usta oyuncu Çetin Tekindor'u gördüklerini ifade edenler çoğunlukta kalırken, bazıları ise İsmail Kartal'ı gördüğünü iddia etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'de olduğu gibi orman yangınlarıyla mücadele arttı. Konuya dikkat çekmek için sosyal medyada dolaşama giren bir görsel, Türk kullanıcıların özellikle ilgisini çekti.

HERKES ÇETİN TEKİNDOR'U GÖRÜYOR

Kullanıcılar, görselde ünlü oyuncu Çetin Tekindor'u gördüklerini ifade ederken, bazıları ise İsmail Kartal'ı gördüklerini öne sürdü.

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