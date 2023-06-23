Sterlin 32.40 TL, euro 27.90, dolar 25.50 TL’den işlem görüyor
Sterlin 32.40 TL, euro 27.90, dolar 25.50 TL’den işlem görüyor
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KKTC’de serbest piyasada sterlin 32,40 TL, ABD Doları 23,95 TL’den işlem görüyor.
Haftanın son gününde serbest piyasada saat 10.0 itibarıyla 26,95 TL’den alınan euro 27,90 TL’den satılıyor. 31,40 TL’den alınan sterlinin satış fiyatı ise 32,40 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 24,70 TL’den alınıp, 25,50 TL’den satılıyor.
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