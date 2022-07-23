Sürpriz bebek! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

İngiltere, Bristol'den Lucy Jones, birkaç ay önce kızı Ruby'yi bir banyoda doğurduğunda büyük bir sürpriz yaşadı. Bunun sebebi yeni annenin hamile olduğunu bile bilmemesiydi. Tuvalet ihtiyacını gidermek için banyoya gittiğinde bir çift ayak gören genç kadın yaşadığı şoku ve ardından olanları anlattı.

22 yaşındaki stajyer uçuş görevlisi Lucy Jones, ihtiyaç gidermek için banyoya gittiği sırada inanılmaz bir şey yaşadı. Genç kadın tuvalette iki çift ayak görünce şoke oldu. O ana kadar hiçbir şeyden haberi olmayan genç kadın, hamile olduğunu ve o an doğum yaptığını küçük ayakları görünce anladı. Lucy Jones, o anları ve yaşadıklarını anlattı.

''BİR BEBEK VAR!''

Yakın zamanda adet gördüğüne inanan Lucy, dışkılamak için tuvalete gittiğinde bir çarpma sesi duydu ve aşağı bakıp bir çift ayak görünce korkuyla tuvaletten çıktı. Panik içinde ambulansı aradı ve ''Bir bebek var!'' diye bağırdı. Acil servis görevlileri geldiklerinde bir düşük vakası bulmayı beklerken, neredeyse üç kiloluk, nurtopu gibi bir bebek buldular.

İKİ TEST DE NEGATİFTİ

Lucy, bir gece önce hafif sırt ve mide ağrıları yaşamıştı ancak bunun hakkında hiçbir şey düşünmedi. Genç kadın ayrıca, günlük doğum kontrolü aldığı konusunda ısrar etti. Doğumdan sadece birkaç hafta önce bir sınavı geçmiş ve uçmaya uygun olduğu kanıtlanmış, ve sağlık raporları için ikisi de negatif çıkan iki hamilelik testi yaptırmıştı.

GÖBEĞİ BİLE ÇIKMADI

Ayrıca dokuz ay boyunca sosyal olarak alkol tüketmiş, sık sık spor salonuna gitmiş, birkaç gece dışarı çıkmış ve haftada yaklaşık 70 saat çalışmıştı. Hiçbir şeyden şüphelenmedi çünkü hamileliği sırasında neredeyse göbeği bile çıkmamıştı.

HALA ANLAYAMIYOR

Kızının büyülü gelişine rağmen anneliği kucaklayan Lucy, hala neler olup bittiğini anlayamadıklarını söyledi. Bir insanın hamile olduğunu anlayamamasının imkansız olduğunu düşündüğünü ancak bunu yaşayıp öğrendiğini söyleyen genç kadın, şimdi 4 aylık olan kızını büyütmekle meşgul.

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