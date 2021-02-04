Suudi Arabistan sele teslim…

Suudi Arabistan'ın Duba kentinde gece boyunca süren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi kentte büyük maddi hasara neden oldu.

Suudi Arabistan’ın Tebük bölgesine bağlı Duba kentinde gece boyunca etkili olan şiddetli yağışlar, kentte sel felaketine neden oldu.Yağış sonrası yaşanan sel nedeniyle kentte onlarca araç ve kentin altyapısı büyük hasar gördü.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Duba, Al-Wajh ve Umluj kentleri de dahil olmak üzere Tebük bölgesinde, gök gürültülü fırtınaların kadar devam edeceği uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, Tebük Belediyesi tarafından dün yapılan açıklamada, vatandaşlar aşırı yağışlara karşı dikkatli olmaları hususunda uyarılmıştı.

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