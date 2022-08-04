Tasmayla gezdirdi! Ama gezdirmekte oldukları evcil hayvanları değildi

ABD'nin Kentucky eyaletinden 31 yaşındaki Jordan Driskell, geçen ay Instagram'a yüklediği bir video ile viral oldu. Görüntülerde, 5 çocuk babasının yürüyüş esnasında çocuklarını dizginlemek için tasma kullandığı görülüyordu. Çocukların, sendelerken birbirlerine bağlı olduklarını gösteren video büyük tepki topladı.

5 çocuk babası Jordan Driskell, sosyal medyada paylaştığı bir video ile gündeme oturdu. 31 yaşındaki babanın bir yürüyüş esnasında kaydettiği videoda, 5 çocuğunu tasma ile kontrol ettiği görüldü. Paylaştığı görüntü, büyük tepki topladı.

''BİR ARADA TUTMAK ZOR''

Driskell ve 34 yaşındaki eşi Brianna, Zoey, Dakota, Hollyn, Asher ve Gavin isimli çocuklarına göz kulak olmanın zor olduğunu ve ayak işlerini yaparken onları bir arada tutmanın çok zor olduğunu söylediler.

ELEŞTİRDİLER

Ancak sosyal medyadaki takipçileri, sadece hayvanların bağlanması gerektiğini belirterek, babanın çocuklarını bu şekilde kontrol etmesinden rahatsız olduklarını söyledi. Bazı kullanıcılar da, ebeveynleri tasma kullanmak yerine çocuklara doğru davranışı öğretmeyi denemeye davet etti.

İKİ KATINA ÇIKARDI

Tüm eleştirilerin ardından Driskell, yöntemlerini iki kat daha şiddetli hale getirdi ve TikTok'ta ikinci bir video paylaştı. Şaşırtıcı şekilde bu kez, Driskell'i savunan çok sayıda insan da vardı. Çocukların stresli görünmediğini savunan bazı kullanıcılar, insanın çocuklarını güvende tutmak için her şeyi yapabileceğini savundular.

ABD'de çocukların tasma takılmasını yasaklayan belirli bir yasa yok, ancak bir çocuk doktoru uygulamaya karşı tavsiyede bulundu. Çocukların evcil hayvanlar gibi tasmalı olduğunu görmekten mutlu olmadığını belirten doktor, ''Üç çocuk babası olarak, çocukların ne kadar hızlı, dürtüsel ve öngörülemez olabileceğinin çok iyi farkındayım. Ancak yaralanma ihtimalini, dolanma veya boğulma riskini düşünmek, endişe uyandırıyor.” diyerek güvenliğe dair kaygılarını dile getirdi.

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