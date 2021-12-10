TC Merkez Bankası'ndan dövize müdahale geldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Geçen hafta iki kez satım yönünde döviz piyasasına doğrudan müdahalede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bugün bir kez daha aynı yönde müdahalede bulundu.

Müdahaleyi önceki duyurularında olduğu gibi, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahaleedilmektedir" açıklaması ile bildiren TCMB'nin bu müdahaleye 13,90 TL'nin üzerinden başladığı görüldü.

Satım yönündeki bu doğrudan müdahale ile kur 13,73 seviyesine kadar geri çekildi. Dolar/TL bugün 13,9598 seviyesini görmüştü.

Merkez Bankası'ndan dövize 10 günde üçüncü müdahale gelmesinin ardından CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener şunları söyledi:

"Son dönemde Merkez Bankası kurdaki oynaklığı gidermek amacıyla doğrudan satış işlemleri yapıyor, aynı zamanda Borsa İstanbul’dan vadeli opsiyon piyasasından da satış yapılıyor. Son dönemde kurlarda aşağı yukarı ivmelenme oluşuyor, sabahtan bu yana baktığımızda ekonomik temeli olmamasına rağmen tamamıyla beklentiyle alakalı ve spekülatif davranışlarla alakalı kurda oynaklık yaşıyoruz.

"EN SON 2014'TE BU METOT KULLANILDI"

Merkez Bankası 2014’te en son bu metodu kullanmıştı. 3 milyar doları aşkın satım vardı. Geçen hafta içerisinde iki defa satış yapıldı her ne kadar biz 15 gün sonra bu rakamlar piyasaya yansıyacak desek de piyasa verilerine baktığımızda ilk gün aşağı yukarı doğrudan 700 milyon dolar, 350 milyon dolarda vadeli işlem piyasasında satış gerçekleşti.

"AVANTAJI VE DEZAVANTAJI VAR"

İkinci müdahalede de piyasaya yansıyan daha az müdahaledir. 300 milyon dolara yönelik bir müdahale olduğu yönündeydi. Vadeli opsiyon piyasasındaki rakamlar akşam görünüyor zaten. Deniliyor ki kur 13.70-80 aralığını aştığı anda Merkez Bankası’nın müdahalesi geliyor. Aslında bunun bir avantajlı ve dezavantajlı tarafı vardır.

Avantajlı tarafı şudur. Piyasa şunu gördü. Kurdaki oynaklık 13.80’i aştığında müdahale gelebilir şeklinde. Diğer taraftan dezavantajlı durumu ise Merkez Bankası piyasaya müdahale ediyor ama bu geçici olarak görülüyor.

"MERKEZ BANKASI YENİ BİR YOL BENİMSEMİŞ DURUMDA"

Merkez Bankası’nın açığa satış yapması kısa vadeli etkili bir çözümdür. Ancak uzun ve orta vadede farklı argümanların da devreye sokulması lazım. Merkez Bankası’nın elinde birçok done var açıkçası. Zorunlu karşılıklarda yüzde 25 seviyelerine çekmişti bunun olumlu sonuçlarını da görmüştük aslında. Yani bundan sonraki süreçte Merkez Bankası yeni bir yol benimsemiş durumdadır.

2014’ten itibaren ilk kez açıktan piyasaya müdahale işlemi gerçekleştiriliyor. Bu metot en azından 2014’ten sonra 7 yıl sonra tekrardan gündeme gelmiş oldu. 15 gün sonra açıklandığında biz piyasadan alıyoruz rakamları ama resmi rakamlar açıklandığında biz Merkez Bankası’nın ne kadar müdahale ettiğini anlayabileceğiz.

"UZUN VADEDE KALICI TEDBİRLERİN ALINMASI LAZIM"

Merkez Bankası’nın yeni politika çerçevesinde bundan sonraki süreçte beyan etmiştik. Doğrudan satım yoluyla müdahalenin geleceğini görüyoruz. Vadeli opsiyon piyasasındaki satışlara da devam edecek Merkez Bankası bundan sonraki süreçte. Bunlar kısa vadeli kuru rahatlatacak çözümlerdir. Orta ve uzun vadede kalıcı tedbirlerin alınması lazımdır. Merkez Bankası kurdaki oynaklığın derin olmadığını ve ekonomik gerekçelerinin de olmadığını görüyor ki doğrudan müdahale etme gereği duyuyor."

Milliyet