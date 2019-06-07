Tecavüz etmeye kalkışınca dilini...
Şok olay!
A+A-
Doktor, kendisine tecavüz etmeye çalışan adamın dilini kopardı
Güney Afrika'da bulunan bir hastanedeki doktor kendisine tecavüz etmeye çalışan adamın dilini ısırıp kopardı.
Güney Afrika'nın yargı başkenti Bloemfontein'deki Pelenomi Tertiary Hastanesi'ne hasta kılığında giren 32 yaşındaki bir adam doktora cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı.
24 yaşındaki doktor, ağzına dilini sokan adamın dilini ısırıp kopardı
Odadan kaçan adam yardım istedi. Acilen estetik ameliyata alınan adam polis gözetiminde ameliyat oldu.
Saldırgan aynı zamanda gözaltına alındı.
Doktor ise şu sıralar sağlık testlerinden geçiriliyor.
Etiketler : Doktor, tecavüz, dil koparma
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.