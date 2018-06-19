Tecavüze uğrayan kız, 12 yıl sonra polis olup...

9 yaşındayken tecavüze uğrayan Brezilyalı kız, büyüyüp polis olarak, tecavüz olayının üzerinden 12 yıl geçtikten sonra tecavüzcüsünü yakalayarak hapse girmesini sağladı.

Aralık 2016'da Tabata ve Fabricio (gerçek isimleri değil) 12 yıl sonra yeniden karşılaştı. Tabata 9 yaşındayken, Fabricio onun hayatına girdi. 39 yaşında evli, aile "dostu" Fabricio iki yıl boyunca Tabata'ya tecavüz etti.

YILLAR SONRA TECAVÜZCÜSÜNÜ HÜCREYE ATTI

Fakat bu buluşmalarında Fabricio kelepçeliydi, Tabata onu kolunda sıkı sıkı tutuyordu ve diğer elinde ona bir tabanca yöneltmişti. Fabricio'yu hücresine götürdü, kapıyı kitledi ve orayı bir döngüyü tamamlamış olarak terk etti.

"İYİLEŞTİRİCİ BİR SÜREÇTİ"

Tabata "Bir suçu ihbar etmek ve konuyu yeniden ele almak iyileştirici bir süreçti" diyor. Kamp

Tabata Fabricio'nun doğayı seven bir fotoğrafçı, dışadönük ve çok sıcak olduğunu söylüyor. Fabricio çevresindekileri sahiller, nehirler ve gezdiği yerler hakkında seyahat hikayeleri anlatarak etkilemeyi başaran biriymiş.

Tabata'nın ailesiyle tanıştıktan kısa bir süre kızın babasıyla iyi arkadaş olmuş.

İki aile kısa süre sonra seyahatlere çıkmaya, Güney Brezilya'da Uruguay Nehri yakınlarda kamp tatillerine gitmeye başlamış.

Tabata "Beni taciz etmeye başlaması çok sürmedi. Yanıma geliyor ve beni elliyordu. Önce ne olduğunu anlamadım. Beni rahatsız ediyordu ama bunun suç olduğunu anlayamayacak kadar küçüktüm" diyor.

Tabata tacizlerin diğer yetişkinlerden uzakken ağaçlar arasında ya da nehirde yüzerken olduğunu söylüyor.

AİLESİNE ANLATMAKTAN KORKMUŞ

"Bir gün onunla kamp için su almaya gönderildim" diyor Tabata.

"Beni ellemeye başlayınca, ondan kurtuldum ve önünden koşmaya başladım. Annem ve babam neden önden geldiğimi sormadılar bile. Onun beni taciz edeceği akıllarına bile gelmezdi çünkü ona çok güveniyorlardı".

Tabata pek çok kereler anne ve babasına gerçeği anlatmak istemiş ama yapamamış.

"Babam her zaman çok stresli ve öfkeliydi. Gidip fotoğrafçıyı öldürür sonra da hapse girer diye korkuyordum. Bir çocuğun kafasından binlerce düşünce geçer. Ayrıca annemlerin anlattıklarıma inanmamasından korkuyordum".

"SADECE BİRAZCIK"

Tecavüzler iki buçuk yıl boyunca sürmüş. Zaman geçtikçe Fabricio aile hayatının rutinini iyice bilir olmuş.

Tabata'nın üniversitede öğretmenlik okuyan ablası olduğunu, annesinin akşamları çalıştığını ve babasının da aynı saatlerde futbol oynadığını biliyormuş. O zamanlarda çıkıp evlerine geliyormuş.

"Bana 'sadece birazcık, azıcık' derdi. Bana hiç vurmadı ama çok sıkı tutarak boyun eğmemi sağladı".

BABASININ TECAVÜZCÜNÜN KARISIYLA İLİŞKİ ORTAYA ÇIKMIŞ

Tabata 11 yaşına geldiğinde bağırarak, küfür ederek, direnmeye çalışarak çok daha güçlü tepkiler vermeye başlamış. Annesine söylemeyi düşünüyormuş ama annesinin sağlığı bozulunca vazgeçmiş.

Aynı dönemde babasının Fabricio'nun karısıyla ilişkiye girdiği ortaya çıkınca eski dostlar düşman olmuş.

Birkaç yıl süresince Tabata yaşadığı tecavüzün detaylarını unutmaya çalıştı ama anılar yakasını bırakmadı. İçini boşaltmak için bazı okul arkadaşlarıyla sırrını paylaştı. 16 yaşındayken bir arkadaşı annesine olayı anlattı.

BAŞKA KIZLARI DA TACİZ ETMİŞ

Tabata "Annem fotoğrafçının başka kızları da taciz ettiğini söyledi. Çok öfkelendim. Tek kurbanın kendim olduğunu sanıyordum. Ama o başka kızların hayatını mahvediyormuş" diyor.

ŞİKAYETTEN SONUÇ ALAMADI

İlk tecavüzden yedi yıl sonra tecavüzleri polise bildirdi ancak herhangi bir soruşturma açılmadı. Bundan 6 yıl sonra dosya hala savcının bürosunda askıdaydı.

"Davanın neden ilerlemediğini sormak için savcıya gittim. Bana çok kaba davrandı. Bunun çok uzun zaman önce olduğunu, kanıt bulunmadığını ve geç kaldığımı söyledi."

TECAVÜZÜN ETKİSİ ONUN POLİS OLMASINI SAĞLADI

Tabata Fabricio'yu parmaklıklar ardında görme ümidini kaybederken babası başka bir kızın onun tacizine uğradığını hatırladı. Tabata aileyle konuşmaya gitti. Kanıtlar davanın yeniden açılması için çok önemliydi.

Çünkü Fabricio, Tabata'nın öfkeli babasının intikamı için bunu uydurduğunu iddia ediyordu.

Fabricio yedi buçuk yıl hapsi cezası aldı ancak temyizden sonra serbest bırakıldı. Bir döngünün sonu Tabata bugün 24 yaşında ve polis akademisinde eğitimini tamamlamak üzere. Çocukluğunda yaşadığı taciz ve tecavüzlerin güvenlik güçlerine katılmasına neden olduğunu söylüyor.

"Tüm tecavüzcüleri yakala" içgüdüsüne rağmen Tabata işinde, tecavüz vakalarından uzak duruyor.

"Bir bebeğin tecavüze uğradığı aşırı vakalarda kendimi kontrol edemeyebilirim. Bir polis memuru olarak benim rolüm hukuk dahilinde görevimi icra etmek".

HÜCREYE ATMAYI BAŞARDI

Aralık 2016'da Fabricio temyiz davasını kaybettiğinde Tabata'ya özel bir görev verildi.

Fabricio nehir kıyısında kuytu bir çiftlikte saklanıyordu.

"Aslında iş arkadaşım onu tutukladı ama hücreye ben kapattım. Bir döngüyü tamamlamak istedim" diyor Tabata.

1 YILA SERBEST KALDI

Anne babalara uyarı Fabricio iyi halden bir yıldan kısa bir zaman sonra serbest bırakıldı.

Tecavüzden sonra Tabata vücudundan utanmaya, cinselliği kötü bir şey olarak görmeye başladı. Olaydan sonra Tabata içine kapandı. İnsanlara güven duyma ya da ilişki geliştirme konusunda zorlanıyor.

Ancak kendi hikayesinin aileler için bir uyarı olabileceğini düşünüyor.

AİLELERİ UYARIYOR

"Anne ve babalara çocuklarıyla bol bol konuşmaları ve uygun olmayan yetişkin davranışları hakkında konuşmaya cesaretlendirmelerini söylerdim. ve ebeveynlerin çocukların anlattığı şeylere inandıklarını söylemelerini. Kurbanlar asla suçlanamaz. Olanlar kurbanların ne giydikleri ne de nasıl davrandıklarıyla ilgili çünkü saldırgan hasta biri" diyor.

Polisin ricası üzerine tecavüzcünün ismi, olayın geçtiği kentler kurbanların kimliğini koruma adına haberden çıkarıldı.