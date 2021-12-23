Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, çıkan maddeyi görünce sevinçten ağladı

Danimarka anakarasındaki Jutland Yarımadası'ndaki Esbjerg bölgesinde günlerdir kazı çalışması yürüten işçiler ve arkeologlar, kazmalarının zorlanmasının ardından çıkan yarım kilo ağırlıktaki altın halka ile büyük sevinç yaşadı. Kazı ekibi, emeklerinin boşa gitmemesi nedeniyle çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Danimarka'nın Jutland Yarımadası'ndaki Esbjerg bölgesinin yakınlarında günlerdir çalışma gerçekleştiren arkeologlar ve işçiler, kazı sonucunda keşfettikleri madde nedeniyle büyük bir mutluluk yaşadı. Çünkü kazı ekibi, 1400 ya da 1700 yılönceki Germen Demir Çağı'na ait yaklaşık yarım kilo ağırlığında altın kolye buldu.

HİLAL BENZERİ İŞLEMELERLE SÜSLENDİ

En geniş noktasından 21 santimetre çapında ve altına sıkıştırılmış halde hilal benzeri işlemelerle süslü olan kolye, görenleri kendisine hayran bıraktı. Arkeologlar tarafından yapılan ilk açıklamada, kolyenin sulak bir alanda bulunduğu ve tanrıya adak olarak hazırlanmış olabileceğini belirtti.

"KURBAN KESİLİRKEN ADAK OLARAK BIRAKILMIŞ"

Güney Batı Jutland Müzesi tarafından "Neredeyse inanılmaz kalitede bir başyapıt" olarak değerlendirilen altın kolye için şu açıklama yapıldı: "Kurban kesilmesinin ardından bu tarz değerli maddelerin sunağa bırakılması, o dönem için sık karşılaştığımız bir durumdur."

"ALTIN ÇOK SAF BİR HALDE"

Ayrıca altın işlemesinin titizliğine dikkat çekilen açıklamada, "Altın o kadar saf ve dolayısıyla o kadar yumuşak ki, eğer aletlerle hareket ettirilseydi, yüzük şeklini eskisi kadar güzel tutamazdı. El yapımı gibi duruyor" ifadeleri kullanıldı. Kolye, Ribe Viking Müzesi'nde sergilenecek.

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin