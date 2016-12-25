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Uçak kalkmadan bu kareyi paylaştı

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Uçak kalkmadan bu kareyi paylaştı
Kalkıştan kısa süre sonra düşen Rus uçağında bulunduğu düşünülen Rus televizyon kanalı NTV çalışanı Yevgeniy Tolstov uçuştan önce Facebook'ta bu fotoğrafı yayınladı.

Uçakta kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Putin'den takdir madalyası alan 'Doktor Liza' adıyla tanınan doktor Elizaveta Glinka da bulunuyordu.

Suriye’nin Lazikiye’deki Rus üssüne gitmek için yola çıkan Rus Savunma Bakanlığı’na ait uçak düştü. İçinde askerler, gazeteciler ve Kızıl Ordu Korosu üyelerinin bulunduğu uçakta bulunan bir yolcu uçuştan Facebook’ta paylaşımda bulundu.

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Uçakta bulunduğu düşünülen Rus televizyon kanalı NTV'nin ses kayıtçısı Yevgeniy Tolstov uçuştan önce Facebook hesabından uçağın böyle bir resmini yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-154'te bulunan yolcuların listesini yayınladı. 92 kişi arasında 'Doktor Liza' adıyla bilinen doktor Elizaveta Glinka, Kızıl Ordu Korosu Sanat Yönetmeni Aleksandr Halilov ve Savunma Bakanlığı Kültür Dairesi Başkanı Anton Gubankov gibi isimler uçakta bulunuyordu.

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"Adil Yardım" adlı fonla yıllardır hasta çocuklardan savaş mağdurlarına kadar herkesin yardımına koşan Doktor Liza kısa süre önce Putin'in elinden takdir madalyası almıştı.

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