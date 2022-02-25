Ukrayna lideri Zelenski'den dünya liderlerine sitem: Yalnız bırakıldık, herkes korkuyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus sabotaj gruplarının Kiev'e girdiğini açıklayıp saldırılarda 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yalnız bırakıldıklarını söyleyip sitem eden Zelenski "Ancak ülkemizin savunmasında yalnız bırakıldık. Kim bizimle savaşmaya hazır? Bunları görmüyorum. Herkes korkuyor. Kimse bizim için savaşmak istemiyor." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ilk gün sonuçlarına dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ukrayna askerlerinin Rus saldırılarına karşı büyük bir direniş gösterdiğini belirten Zelenski, "Ön verilere göre, ne yazık ki bugün 10'u subay olmak üzere 137 kahramanımız ve vatandaşlarımızı kaybettik. 316 kişi yaralandı. Hepsine Ukrayna kahramanı unvanı verilecek" dedi.

"BENİ YOK ETMEK İSTİYORLAR"

Hükümet merkezinde kalarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenski, "Aldığımız bilgilere göre düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. Ailem ise iki numaralı hedef. Devlet başkanını yok ederek Ukrayna'yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar." ifadesine yer verdi.

"SABOTAJ GRUPLARI KİEV'DE"

Zelenski, Rus sabotaj birliklerinin Kiev'de bulunduğunu aktararak, "Düşman sabotaj grupları Kiev'e girdi. Bu nedenle Kievlilerden ricam, dikkatli olun, sokağa çıkma yasağı kurallarına uyun." dedi.

"YALNIZ BIRAKILDIK"

Zelenski, Rusya'ya karşı ülkesinin savunmasında yalnız bırakıldıklarını belirterek, "Rusya ile tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmuyoruz. Ancak bizim ne tür güvenlik garantilerimiz olacak?" şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya yalnızca sözle değil, belirli şekilde destek olan ülkelere de minnettar olduklarını anlatan Zelenski, "Ancak ülkemizin savunmasında yalnız bırakıldık. Kim bizimle savaşmaya hazır? Bunları görmüyorum. Kim Ukrayna'ya NATO'ya katılma garantisi vermeye hazır? Herkes korkuyor. Yalnız kaldık. Kimse bizim için savaşmak istemiyor." ifadelerine yer verdi.

"BİZİ NATO'YA ALMAYA HAZIR DEĞİLLER"

Zelenski, Moskova'dan bugün konuşmaya hazır olduklarına dair açıklamalar geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın tarafsız statüsü hakkında konuşmak istiyorlar. Tüm ortaklarına söylüyorum, ülkemizin kaderi şimdi belirleniyor. Onlara soruyorum, 'bizimle misiniz?' Bunu bizimle birlikte cevaplıyorlar. Ama bizi NATO'ya almaya hazır değiller. "

Haberler.com