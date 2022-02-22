Ukrayna - Rusya krizinde son durum: Peş peşe flaş açıklamalar

Rus ordusuna "barış gücü" olarak Donbas cumhuriyetlerinde güvenliği tesis etme talimatı veren Putin'den yeni açıklamalar geldi. Ukrayna lideri Zelenskiy dünyaya yardım çağrısında bulunurken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "5 Rus bankasını yaptırım listesine alıyoruz" dedi. ABD'den ise gerilimi yükseltecek bir "işgal" açıklaması geldi. Rusya Federasyonu, Rus ordusunun Donbass'ta kullanılmasına onay verirken, AB Rusya'ya finansal piyasalara erişimi kısıtlayıcı yaptırımlar uygulanması konusunda anlaştı. İşte dakika dakika bölgeden son gelişmeler...

20:40 Rusya Ukrayna'daki diplomatlarını tahliye etme kararı aldı.

AB'DE YAPTIRIM KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ

20:20 Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oybirliğiyle Rusya’ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştıklarını duyurdu. AB Dış Politika Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma üyesi 351 kişinin yaptırım listesinde olduğunu ifade ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in listede olmadığını aktardı.



YAPTIRIMIN AYRINTILARI

Rusya’ya yönelik yaptırımların detaylarını açıklayan Borrell, “Öncelikle 351 Duma üyesi yaptırım listesinde olacak. 27 kişi ve kurum da Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ihlali nedeniyle listede olacak. Bu gelişmelerde rol alan politik sorumlular, mali destek sağlayanlar ve yararlananlar, askeri konuda işgal ve istikrarsızlaştırmaya dahil olanlar, propaganda ve manipülasyon yapanlar. Rus yetkilileri, destekleyen bankaları da dahil edeceğiz. Ayrıca Avrupa finansmanına erişebilen firmaların erişim haklarının kısıtlanması öngörülüyor’’ dedi.



Borrell, AB’nin yaptırımlarda ciddi olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Rusya tarafından yapılan ağır ihlal cezasını alacaktır. Birlik içinde tek bir blok olarak bu yapılanlara karşı duruşumuzu göstereceğiz. Teyakkuzda olmaya devam edeceğiz.”

19:55 Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Ukrayna krizi nedeniyle Rus Rosatom şirketi tarafından yapılması planlanan nükleer santral reaktörüyle ilgili olarak ülkesinin güvenlik risklerini yeniden değerlendireceğini açıkladı.

19:10 Rusya Federasyonu, Rus ordusunun Donbass'ta kullanılmasına onay verildi.

18:55 Ukrayna Avrupa Birliği'ne çağrı yaparak üyelik için söz talebinde bulundu. Kiev Yönetimi, Rusya'ya karşı koymak için Avrupa'dan silah da istedi.

PUTİN'DEN KRİTİK TEZKERE HAMLESİ

18:50 Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Nikolay Pankov, Putin'in Federasyon Konseyi'nin üst meclisine Rus ordusunun Ukrayna'daki ayrılıkçıların desteklenmesi amacıyla Rusya dışında kullanılmasının onaylanması için çağrıda bulunduğunu açıkladı. Pankov açıklamasında "Görüşmeler kesintiye uğradı. Ukrayna yönetimi şiddet ve kan dökme yolunu seçti" ifadesini kullandı.

18.47 ABD Başkanı Joe Biden'ın TSİ 22.00'de Ukrayna krizine ilişkin açıklama yapacağı belirtildi.

18:45 AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

18:25 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Rusya'yla diplomatik ilişkileri kesmek, Ukrayna'nın çıkarlarına hizmet ediyor" açıklaması yaptı.

18:15 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye arasındaki Ukrayna konusuyla ilgili görüş ayrılıklarının Moskova ve Ankara'nın ilişkilerini sürdürmelerini engellemediğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. (Görüş ayrılıkları) Uzun süredir var ancak bu, ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. Bu nedenle, ikili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi, önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var" ifadelerini kullandı.

"İŞGAL" DEDİLER

18:00 Beyaz Saray, Rusya ordusunun Ukrayna'nın doğusunda konuşlanmasına ilişkin "işgal" ifadesini kullanmaya başladı. ABD, bu terimi kullanmaktan imtina ediyordu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jon Finer, "Bunun, evet, bir işgalin başlangıcı olduğunu düşünüyoruz, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik en son işgali" dedi. Finer sözlerini şöyle sürdürdü: "İşgal işgaldir ve yaşanan da budur."

Gizlilik kaydıyla Fransız Haber ajansı AFP'ye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Washington Yönetimi'nin sahadaki durum nedeniyle Rusya'nın hamlesini "işgal" olarak nitelendirmeye başladığını ifade etti.

Söz konusu yetkili "Beyaz Saray, Rusya'nın ne yapacağını görmek istediği için Rus askerinin Ukrayna'nın doğusuna konuşlanmasına ilişkin başta bir nitelendirme yapmadı. Ancak Rus askerinin hareketlerini değerlendirdikten sonra bunun yeni bir işgal olduğu açıklık kazandı" dedi.

17:20 Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Moskova'nın Rus yanlısı ayrılıkçıları tanıma kararını kınarken, söz konusu durumun ülkesinin NATO'ya katılıp katılmaması konusundaki tartışmayı yeniden alevlendirebileceğini söyledi. Niinisto "NATO üyeliği konusunda hararetli bir tartışmamız var ve Rusya bunun için bir sebep verirse kesinlikle daha da aktif hale gelecektir" dedi.



17:00 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk ayrılıkçı cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararından sonra derin endişe duyduğunu belirterek, "Tüm taraflara çağrıda bulunuyorum, daha fazla şiddete zemin hazırlamak yerine diyaloğun önü açılmalı” dedi.



16:50: Beyaz Saray, Almanya'nın aldığı Kuzey Akım 2 kararından memnun olduklarını belirterek 'Biz de kendi yaptırımlarımızı açıklayacağız' dedi. ABD Ulusal güvenlik danışman yardımcısı Jonathan Finer , CNN'e verdiği demeçte, Rusya'nın Doğu Ukrayna ile ilgili aldığı kararın işgalin bir başlangıcı olduğunu söyledi.



16:48: Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair artan korkular arasında Litvanya'ya daha fazla asker göndermeye hazır olduklarını açıkladı.



16:45: Norveç, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılacağını ve Mart ayında gerçekleştirilecek büyük NATO tatbikatına ev sahipliği yapacağını duyurdu.



RUSYA'DAN TEHDİT GİBİ CEVAP



16:20: Rusya'dan Almanya'nın açıkladığı doğalgaz yaptırımına ilk cevap geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Avrupa'nın bin metreküp doğalgaza 2.000 Euro ödeyeceği bir dünyaya hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.



16.04: NATO-Ukrayna Konseyi'nin, bugün olağanüstü toplantı düzenleyeceği açıklandı.

16.00: Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Rusya şimdilik doğu Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamıyor' denildi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, Moskova'nın ortaya çıkan tehditler durumunda Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerine askeri yardım sağlayacağını, ancak henüz asker gönderme niyetinin olmadığını söyledi.

Rudenko, 'Bir tehdit varsa, o zaman kesinlikle onaylanan anlaşma kapsamında yardım sağlayacağız' dedi.

15:33: İngiltere Başbakanı Johnson Rusya'ya yönelik yaptırımları açıkladı.

Johnson, 'Tamamen haksız bir savaş için absürt sebepler sunuldu. ABD ve müttefiklerimizin çabaları boşa çıkabilir. En başından beri hepimiz elimizden geleni yaptık, soruna barışçıl bir çözüm bulmaya çalıştık. Rusya'yı ne kadar dikkate aldığımızı kendilerine gösterdik. Diplomatlarımız ve Dışişleri Bakanımız Ruslara hep aynı mesajı verdi. Olabilecek her fırsatı Putin'e sunduk' dedi.

Johnson sözlerine şöyle devam etti;

'Müttefiklerimiz sayısız kez dünyayı uyardı. Kiev'e elimizden gelen her desteği verdik. Putin'in açıklamasından sonra Zelenskiy ile görüştük, kendisine desteğimizi bir kez daha teyit ettim. Yaptırımları zaten hazırlamıştık şimdi bunlar uygulanmaya başlanacak. Bugün İngiltere 5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım kararı aldı. Bu kişilerin İngiltere'deki varlıkları dondurulacak. İngiltere'de ticaret yapmalarına izin verilmeyecek.'

Johnson, 'Bu yaptırım listesinin ilk adımı geri kalanını her an uygulanabilir şekilde bekletiyoruz. Dün BM Konseyi ve AGİT'teki ortaklarımızla görüştük. İhtiyaç olursa daha fazla asker gönderebileceğimizi söyledik. Kendimizi uzayan bir krize hazırlamamız gerek.' dedi.

'Bu yaptırım listesinin ilk adımı geri kalanını her an uygulanabilir şekilde bekletiyoruz' diyen Johnson şu ifadeleri kullandı;

'Dün BM Konseyi ve AGİT'teki ortaklarımızla görüştük. İhtiyaç olursa daha fazla asker gönderebileceğimizi söyledik. Kendimizi uzayn bir krize hazırlamamız gerek. Putin'in Ukrayna'daki planları başarısız olmalı ve kesinlikle kaybettiği görülmeli. Bunun için ABD ve AB ile gerekli adımları atacağız.'

Bu kişilerin İngiltere'deki varlıkları dondurulacak. İngiltere'ye girmelerine ve İngiltere'de ticaret yapmalarına izin verilmeyecek.

İŞTE YAPTIRIM GETİRİLEN BANKALAR VE KİŞİLER

Yaptırım getirilen Rus bankalarının, Rusya merkezli Is Bank, Bank Rossiya, Joint Stock Company Genbank ve Promsvyazbank olduğu, kişilerin ise Rusya'nın en zengin iş insanlarından Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg olduğu belirtildi.

15.23: AB, Donetsk ve Lugansk'ta faaliyet gösteren bankalara yaptırım uygulayacak.

15.05: İngiltere bölgede yaşanan son gelişmeler nedeniyle Rusya'nın büyükelçisini görüşmelere çağırdığını açıkladı. Boris Johnson'ın resmi sözcüsü, 'Dışişleri bu sabah Rus büyükelçisini çağırdı' dedi.



PUTİN'DEN FLAŞ SÖZLER: UKRAYNA BİR İSTİSNA

14.54: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Ukrayna toprakları üçüncü ülkeler tarafından Rusya’ya karşı tehdit yaratmak için kullanılıyor' dedi.

Putin sözlerine şöyle devam etti;

'Rusya, eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir. Ukrayna ile ilgili durum, bu ülkeye dışarıdan edilen etki nedeniyle bir istisna.'

Putin 'SSCB'yi yeniden kurmak istiyor' iddiasına atıfta bulunarak böyle bir planının olmadığının altını çizdi.

Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kremlin'de yaptığı görüşmede 'Ukrayna'daki darbeden sonra ne yazık ki Ukrayna ile bu düzeyde ve kalitede bir etkileşim görmüyoruz' dedi.

Bölgeden gelen son görüntülerde, Doğu Ukrayna'nın Lugansk bölgesindeki bir elektrik ve ısıtma tesisinden dumanlar yükseliyor

14.48: AB Elçileri LPR ve DPR'ye ithalat ve ihracatı yasaklamayı kabul etti.

14.05: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesini durdurduğunu açıkladı. Gazetecilere verdiği demeçte 'uygulayabileceğimiz başka yaptırımlar da var' diyen Scholz, Kuzey Akım 2 boru hattı projesini durdurma kararının yalnızca bir 'somut' adım olduğunun altını çizdi.

Rusya'nın tüm uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini belirten Scholz 'Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanıyarak anlaşılmaz, haksız bir adım attı' dedi.

Scholz, AB'nin Rusya'ya karşı 'sağlam ve büyük' ​​yaptırımları kabul edeceğini belirtti.

14.13: Ukrayna Moskova'daki maslahatgüzarını 'son gelişmeleri değerlendirmek' için Kiev'e çağırdı.

13.48: Kremlin, Rusya'nın tüm 'diplomatik temaslara' açık olduğunu söyledi. Açıklamada Kiev'in diplomatik ilişkileri kesmesinin 'her şeyi daha da kötüleştireceğini'nin altı çizildi.

Açıklamada 'Donbass’a güçlerimizi gönderip göndermeyeceğimize gelişmelere göre karar vereceğiz' denildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Rus tarafı diplomatik temaslar için her düzeyde açık' ifadesine yer verdi.

Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada ise 'Moskova, Kiev'le diplomatik ilişkileri kesmek istemiyor' denildi.

13.32: Rusya Duması, DPR ve LPR İle Dostluk ve İşbirliği Anlaşmalarını onayladı

13:12: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya'ya karşı yaptırımların Kuzey Akım 2 Projesi'nin 'tamamen durdurulmasını' içermesi gerektiğini belirtti.

Zelenski şu ifadeleri kullandı;

'Büyük bir trajedi ile karşı karşıyayız. Artık ne yapmalıyız, sadece bakmalı mısınız yoksa bize yardım mı etmelisiniz? NATO'da olup olmamamız fark etmez bize yardımcı olmalısınız. Bugün sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa bir tehditle karşı karşıya. Bizim askerlerimiz yarın sizi de koruyacak. Bizim sınırımızdaki tehdit tüm Dünya için bir tehdittir. Burada şuan çok büyük bir kriz yaşanıyor. Yarın Moldova, Litvanya, tüm Avrupa tehdit altında olabilir. Ukrayna sadece barış istiyor ancak her ihtimale hazırlanıyoruz.'

Zelenski, Rusya ile ilişkileri kesmeyi düşüneceğini söyledi.

12.47: Ukrayna Savunma Bakanlığı, Moskova'yı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni (SSCB) yeniden canlandırmaya çalışmakla suçladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov: 'Sonuna kadar topraklarımızı koruyacağız. Rusya gerçek yüzünü gösterdi, biz bunu işgalden bu yana 8 yıldır biliyorduk şimdi dünya öğrenmiş oldu' dedi.

Reznikov, Ukrayna’nın 2014 yılında Rusya tarafından işgal edilmesinin ardından, Rusya’nın gerçek yüzünü gördüklerini ancak bunu dünyanın daha yeni anladığını ifade ederek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne seslendi.

Reznikov, 'Sevgili askerler, denizciler, çavuşlar, komutanlar, generaller ve amiraller! Ukrayna Ordusu’nun sayın mensupları! Sizin 8 yıldır bildiğinizi, tüm dünya şimdi öğrenmiş oldu. Sizin adamlığınız ve profesyonel oluşunuz sayesinde kadınların ve çocukların arkasına saklanan düşmanın planları, bertaraf edildi. Okullarımız ve evlerimiz vuruldu, topraklarımız çalındı ve bombalandı. Dün, Rusya gerçek yüzünü gösterdi. Yaptıklarının elbette bir cezası olacaktır. Kremlin Sovyetler Birliğini canlandırma konusunda bir adım attı. Tercihimiz çok basit. Ülkemizi, evimizi ve yakınlarımızı koruyacağız. Bizim için değişen bir şey olmadı. Şimdi yanımızda olacak olan gerçek dostlarımızı göreceğiz' ifadelerini kullandı.

Rusya ile çıkabilecek bir savaş halinde, kayıplar verileceğine de değinen Reznikov sözlerine şöyle devam etti;

'Önümüzde zorlu bir dönem var. Kayıplarımız olacak, acılara katlanacağız ancak bizi zafer bekliyor olacak. Doğru bizim arkamızda ve biz kendi topraklarımızdayız. Ordumuzu halkımız destekliyor. Halkımızın bize olan inancı, her şeyi doğru yaptığımızın göstergesidir. Birçoğu, bizi kaosa çekmeye çalışacak. Buna izin vermeyeceğiz. Gücümüz birliğimizde ve kendimizden emin oluşumuzda. Sevdiklerimiz için sakinliğimizi koruyacağız. Yaşasın Ukrayna ordusu, Yaşasın Ukrayna.'

12:33: İngiltere Başbakanı Johnson 'Rusya'ya karşı derhal ekonomik yaptırım paketi oluşturacağız' dedi.

12.29: Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Ukrayna, Minsk Anlaşmaları'ndan fiilen çekilmiştir' denildi.

LAVROV AÇIKLADI: GÜVENLİKLERİNİ GARANTİ EDİYORUZ

12.23: 'Rusya yaptırımlara alışkın' diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 2014'te yalanılanların ardından Kiev'in Ukrayna'da yaşayanların tamamını temsil etmediğini belirtti.

Lavrov, 'Rusya, DPR ve LRP'nin güvenliğini garanti ediyor' dedi. 'Tepki elbette bekleniyordu. Gazeteler, televizyonlar, internet ve sosyal medyada herkesin ağzında bu konu var' diyen Lavrov, sözlerine şöyle devam etti;

'Avrupalı, ABD’li ve İngiliz meslektaşlarımız, sözde Rusya’yı cezalandırma stratejileri için tüm ihtimalleri tüketene kadar durmayacak ya da rahatlamayacaklar. Şimdiden bizi bir dizi yaptırımla tehdit ediyorlar, daha doğrusu yeni verdikleri ismiyle ‘tüm yaptırımların anası’ ile tehdit ediyorlar. Batılı meslektaşlarım tarafından son 10 yılda tüm sorunlarda Moskova suçlanıyor ve yaptırımlar uygulanıyor. Buna alıştık.'

Birleşmiş Milletler’in (BM), Donetsk ve Luhansk kararına karşı muhtemel tepkilerini de değerlendiren Lavrov, 'BM Sekreterliği öncülüğünde herhangi bir açıklamada bulunmadan önce üye devletlerin kararları doğrultusunda örgütün dayandığı temel ilkelere hala güvenmesini çok isterim” diyerek aldıkları kararın BM kararları doğrultusunda yasal bir zemini olduğunu savundu.

Ukrayna tarafından Minsk anlaşmalarının ayaklar altına alındığını savunan Lavrov, 'Minsk anlaşmaları Ukrayna rejimi tarafından ayaklar altına alındı, Minsk anlaşmalarının imzalanmasından hemen sonra dönemin Cumhurbaşkanı Pedro Poroşenko, parlamentoya geldi ve bu en önemli belgeyi savunmak yerine bahaneler üretmeye başladı' dedi.

11.47: Ukrayna'dan yapılan açıklamada 'Rusya'ya karşı sert yaptırımların zamanı geldi' denildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Washington ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Kiev'in Batılı dostlarıyla 'Rusya Federasyonu'na karşı sert yaptırımlar uygulamak için' çalıştığını söyledi.

11.20: Lugansk Halk Cumhuriyeti parlamentosu, Rusya ile dostluk ve işbirliği anlaşmasını onayladığını açıkladı.

11.12: İngiltere Sağlık Bakanı Javid, Rusya'nın Ukrayna 'istilasının' başladığını belirtti. İngiliz SKY News'a konuşan İngiliz bakan şu ifadeleri kullandı;

'Putin'in Ukrayna'daki bu ayrılıkçı doğu bölgelerini tanıdığını gördük ve raporlardan tanklar ve askerler gönderdiğini zaten söyleyebiliriz. Bundan Ukrayna işgalinin başladığı sonucuna varabilirsiniz.'

Javid, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın günün ilerleyen saatlerinde Ukrayna ile ilgili parlamentoya bir açıklama yapacağını da sözlerine ekledi.

10.27: AB Yüksek Temsilcisi Borrell, AB dışişleri bakanlarının Rusya'ya karşı acil yaptırımlar konusunda bugün karar vereceğini söyledi.

Borrell, Paris'te gazetecilere verdiği demeçte 'Tedbirler için gerekli olan oybirliğiyle bir karar çıkacağından eminim' ifadesine yer verdi.

10.25: İngiltere hükümeti, Başbakan Boris Johnson başkanlığında acil güvenlik komitesini (Cobra) topladı. Ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklanması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Liz Truss İngiltere'nin, Putin'in eylemlerinin 'cezasız' kalmasına izin veremeyeceğini söyledi.

Truss, yaptırımların, Rusya'nın "uluslararası hukuku ihlal etmesine ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırmasına" yanıt olacağını söyledi.

'Rusya'nın Ukrayna egemenliğine yönelik son saldırısının' ardından AB'nin dışişleri yüksek temsilcisi Josep Borrell ile görüştüğünü belirten Truss, İngiltere ve AB’nin 'Putin rejimine karşı koordineli olarak hızlı yaptırımlar uygulamak ve Ukrayna ile omuz omuza durmak için anlaştığını' kaydetti.

9.27: LPR'den yapılan açıklamada 'Ukrayna son 24 saat içinde ateşkesi 65 kez ihlal etti, 29 yerleşim yeri bombalandı' denildi.

9.21: Çin, Ukrayna'daki kriz ile ilgili tüm taraflara 'diyolog' çağrısında bulundu.

9.17: Sputnik, konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde Rusya Federasyon Konseyi Komiteleri'nin DPR ve LPR ile anlaşmaları bugün öğleden sonra görüşeceğini duyurdu.

RUSYA'DAN YENİ AÇIKLAMA: MÜZAKERELERE HAZIRIZ

9.12: Moskova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesine asker gönderme kararının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmeye hala hazır olduğunu söyledi.

Dışişleri bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova 'En zor anlarda bile diyoruz ki: Müzakerelere hazırız' dedi.

9.07: DPR Parlamentosu bugün Rusya ile Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın onaylanmasını görüşecek.

8.54: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oleg Nikolenko, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin (DPR ve LPR) bağımsızlığını tanıma kararının Ukrayna'nın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.

8.27: LPR, Ukrayna kuvvetlerinin Lugansk'taki Slavyanoserbsk'i bombardımanı sonucunda bir sivilin yaralandığını duyurdu.

8.24: LPR, Aleksandrovsk'taki gaz boru hattının Ukrayna kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bombardıman sonucunda hasar gördüğünü Söyledi.

Hürriyet