Ukraynalı çocukların fotoğraflarını görünce çıldırdı! Jim Carrey'den Putin'e ağır gönderme!

Dünyaca ünlü oyuncu Jim Carrey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ukrayna'da savaş başlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin'i yerden yere vurdu. Carrey, parçalanmış oyuncak ayı görselini paylaşarak altın "Çocukların tarihin bir başka görkemli siyasi geri zekalı tarafından tehlikeye atıldığını görmek kalbimi kırıyor." notunu düştü.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 4. gününde devam ediyor. Savaşın 4. gününde bilanço ağırlaşırken, ülkeden gelen görüntüler yürekleri yakıyor. Tepkilere birçok ülkeden ünlü isimler tepki gösterirken dünyaca ünlü yıldız Jim Carrey de yaşanan drama sessiz kalamadı. Sessizliğini ağır sözlerle bozan Carrey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

AĞIR GÖNDERME

"The Truman Show", "Maske", "Eternal Sunshine of the Spotless Mind", "Salak ile Avanak" gibi unutulmaz filmlerin usta oyuncusu Jim Carrey, savaşı başlatan Rusya Başkanı Putin'i ağır sözlerle eleştirdi.

"SEVİLMEYENLERDEN SAKININ"

Yıldız oyuncu parçalanmış bir ayı görselinin altına "Masum insanların (özellikle çocukların) tarihin bir başka görkemli siyasi geri zekalı tarafından tehlikeye atıldığını görmek kalbimi kırıyor. Sevilmeyenlerden sakının" sözlerini yazdı.

Haberler.com