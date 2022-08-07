Ukraynalı kadın ve çocuklar BAE’de seks işçisi olmaya zorlanıyor

ABD'de yayımlanan yeni bir rapor, Ukrayna'dan kaçan kadın ve çocukların Birleşik Arap Emirlikleri'nde seks kölesi olmaya zorlandığını ortaya koydu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde beşinci ay geride kalırken, yeni yayımlanan bir rapor, Ukraynalı kadın ve çocukların Birleşik Arap Emirlikleri’nde seks köleliğine zorlandığını ortaya koydu.

ABD merkezli Washington Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ve New York Dış Politika İşleri Merkezi tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Ukrayna’dan kaçan kadın ve çocukların Birleşik Arap Emirlikleri’nde seks köleliği ve hizmetçilik gibi işlere zorlandığını ortaya koydu.

Raporu hazırlayan uzmanlar, ülkesinden kaçan milyonlarca kişiden bazılarının da zorla Rusya’ya gönderildiğini öne sürdü.

200 BİN ÇOCUĞUN KAYIP OLMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de beş ay önceki işgalden bu yana yaklaşık 200 bin çocuğun kayıp olmasından endişe ettiklerini duyurdu.

Washington Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ve New York Dış Politika İşleri Merkezi’nden yeni bir rapor, bu ‘kayıp’ kadın ve çocukların bir kısmının BAE’ye kaçırılmış olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, birçok Rus oligarkın uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için Körfez devletine sığındığını ve Rusça konuşan personele ihtiyaç duyduklarını söyledi. Raporun yazarlarından biri olan Florian Schmitz, Batı’yı sorumlulardan hesap sormaya çağırdı ve gelişmiş ülkelere de bu duruma göz yummamaları çağrısında bulundu.

RUS OLİGARKLARIN RUSÇA KONUŞAN ELEMAN TALEBİNDEN DOLAYI…

“Dubai’de Modern Kölelik” isimli rapor, bazı kurbanların seks işçiliğine ve ev içi köleliğe zorlandığını ortaya koydu.

Schimtz, “Bu, savaşın başlamasından bu yana gittikçe kötüleşen bir sorun, çünkü çok sayıda kadın ve çocuk güvenlik arayışı içinde evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Travmatize olmuş ve savunmasız durumdalar, insan tacirlerinin başlıca hedefleri oluyorlar.” dedi.

Raporda, Batı’nın yaptırımlardan kaçarak Dubai ve Abu Dabi’ye yerleşen Rus oligarkların Rusça konuşan personele ihtiyaç duyduğu için evlerinde Ukraynalı kadın ve çocukları çalıştırmaya zorladığı bilgisi de yer aldı.

sözcü.com.tr